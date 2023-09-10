簽備忘錄建現代香料之路 印歐加快物流抗一帶一路

美印沙特歐盟幕後拓運輸走廊

《金融時報》引述西方官員報道，運輸走廊計劃除鐵路和港口設施外，還包括一條新的海底電纜和能源運輸基建，各國過去數月已在幕後推進計劃，備忘錄將奠下更正式基礎，但是各國尚未作出具約束力的財政承諾。

白宮首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）昨在簽約前向記者表示，這條運輸走廊「將促進商貿、能源和數據從印度經中東，流通至歐洲」，並解釋基於三大理念提出該計劃：

（一） 走廊透過增加能源和數碼通訊，將令參與國家更繁榮；

（二） 項目將有助中低收入國家解決所需基建不足問題；

（三） 計劃將有助中東的「動盪和不安全形勢降溫」。

芬納稱，美方認為該計劃對參與國以至全球均極具吸引力，因為「它高標準且非脅迫性，我們不會試圖把任何東西強加給任何人」。

《金融時報》指出，這為突顯與中國的一帶一路倡議差別，後者被西方批評為條款模糊，並令貧國掉入債務陷阱。華府智庫威爾遜中心南亞研究所主任庫格爾曼（Michael Kugelman）認為，該項目一旦完成，將成為顛覆形勢的利器，加強印度和中東之間的聯繫，並將反制一帶一路。

拜登莫迪會談 鞏固國防科技合作

另外，美國總統拜登與印度總理莫迪前晚在G20峰會前夕會談，會後發表聯合聲明，確認鞏固國防和科技等合作，拜登又對印度尋求採購31架美製MQ-9B「海上衛士」無人機表示歡迎。白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在拜莫會後向記者表示，兩國領袖間「無可否定的溫暖和信任」標誌美印關係大幅改變，相信華府視對印度的關係為21世紀最重要的雙邊關係。

（金融時報/法新社/獨立報）

（G20峰會）