G20聯合聲明 避點名譴責俄侵烏 稱「意見不同」 烏批「不值得自豪」

輪任主席國印度的總理莫迪在峰會開幕辭中，呼籲各國立即聯手起行，把全球從「信任赤字」（trust deficit）轉化為一個「可信任和依靠」的世界。由於俄羅斯與其他西方成員國對烏戰的立場迥異，G20此前的部長會議都未能得出聯合聲明，外界本來憂慮新德里峰會聯合聲明首次難產。

直到本港昨傍晚約6時，莫迪宣布各國就聯合聲明的意見達成一致。官方文本呼籲所有國家在烏克蘭戰爭問題上，「克制威脅或使用武力尋求獲取土地，以違反任何國家的領土完整、主權或政治獨立」，未有點名批評俄羅斯。聲明又強調在烏戰中使用核武將「不能接受」，呼籲以和平方式解決危機，並指針對烏克蘭危機現况「存在不同意見和評估」。

法新社報道，歐美反對聲明內容降格，但作為俄羅斯長期盟友的印度今次主辦峰會，烏克蘭這些盟友的要求最終沒被接納。烏克蘭外交部抨擊聲明「不值得自豪」。英國廣播公司（BBC）分析指，上述聯合聲明措辭強度不及去年印尼峇里峰會聲明，後者雖亦表明存在對烏戰及相關制裁的不同評估和意見，但明確重申「以最強硬措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」。

中國促刪允美2026年輪任主席國 未被採納

另外，《金融時報》和彭博社昨引述峰會與會官員稱，中國代表團要求聯合聲明中刪除美國2026年作為G20輪任主席國的表述。G20 2008年由美國先作東道主，在2025年所有成員國均當過主辦國。美國早前已表示，在印度、巴西和南非完成輪任後，美國將會在2026年再度接受主辦G20。《金融時報》的報道稱，英國等西方國家反對中國做法，多國外交官亦對中國舉動感驚訝。中國外交部至昨晚未有回應，白宮則拒絕評論。峰會聲明最後沒有採納中國的要求，寫道：「我們期待2024年和2025年分別在巴西和南非再聚，並在2026年下一個循環開始時在美國再見。」

擬向發展國解鎖千億美元計補助

美國等西方傳媒近日以來報道，拜登除計劃在峰會期間，與伙伴國另公布一項連接印度、中東和歐洲的運輸走廊計劃（見另稿）外，還將發表世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）等多國金融機構進行新改革以及加大投資，可向發展中國家解鎖數以千億美元計補助金和貸款，美國有線新聞網絡（CNN）分析稱，拜登期望以此彰顯對發展中國家的承諾，並展示美國為比中國更佳的伙伴選項。

《金融時報》前天引述多名美國高官報道，華府計劃大幅提高世界銀行向中低收入國家的借款能力，由250億美元（約1950億港元）增至逾1000億美元（約7800億港元）。報道亦指拜登也尋求G20成員國向面臨財政困難的經濟體提供「有意義減輕債務措施」，但這被指將需要中國的配合。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）去年12月表示，最貧窮的國家每年620億美元（約4836億港元）還款和利息中，有三分之二債主是中國。

（綜合報道）

（G20峰會）