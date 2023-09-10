G20聯合聲明 避點名譴責俄侵烏 稱「意見不同」 烏批「不值得自豪」

【明報專訊】二十國集團（G20）峰會昨（9日）在印度新德里揭幕，由於中國和俄羅斯元首缺席峰會，美國總統拜登被指盼在支持烏克蘭抗俄和加大資助中低收入國家發展方面搶佔主導權。不過，雖然各成員國最終排除萬難在烏克蘭戰爭等表述上達成一致，發表領袖聯合聲明，但內容避開點名譴責俄羅斯侵略，並指明存在對烏戰的「意見和評估不同」。英國《金融時報》則報道，中國外交代表要求聯合聲明刪除同意美國2026年輪任G20主席國的內容，但失敗告終，報道形容事件突顯中美之間的不信任。
輪任主席國印度的總理莫迪在峰會開幕辭中，呼籲各國立即聯手起行，把全球從「信任赤字」（trust deficit）轉化為一個「可信任和依靠」的世界。由於俄羅斯與其他西方成員國對烏戰的立場迥異，G20此前的部長會議都未能得出聯合聲明，外界本來憂慮新德里峰會聯合聲明首次難產。
直到本港昨傍晚約6時，莫迪宣布各國就聯合聲明的意見達成一致。官方文本呼籲所有國家在烏克蘭戰爭問題上，「克制威脅或使用武力尋求獲取土地，以違反任何國家的領土完整、主權或政治獨立」，未有點名批評俄羅斯。聲明又強調在烏戰中使用核武將「不能接受」，呼籲以和平方式解決危機，並指針對烏克蘭危機現况「存在不同意見和評估」。
法新社報道，歐美反對聲明內容降格，但作為俄羅斯長期盟友的印度今次主辦峰會，烏克蘭這些盟友的要求最終沒被接納。烏克蘭外交部抨擊聲明「不值得自豪」。英國廣播公司（BBC）分析指，上述聯合聲明措辭強度不及去年印尼峇里峰會聲明，後者雖亦表明存在對烏戰及相關制裁的不同評估和意見，但明確重申「以最強硬措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」。
中國促刪允美2026年輪任主席國 未被採納
另外，《金融時報》和彭博社昨引述峰會與會官員稱，中國代表團要求聯合聲明中刪除美國2026年作為G20輪任主席國的表述。G20 2008年由美國先作東道主，在2025年所有成員國均當過主辦國。美國早前已表示，在印度、巴西和南非完成輪任後，美國將會在2026年再度接受主辦G20。《金融時報》的報道稱，英國等西方國家反對中國做法，多國外交官亦對中國舉動感驚訝。中國外交部至昨晚未有回應，白宮則拒絕評論。峰會聲明最後沒有採納中國的要求，寫道：「我們期待2024年和2025年分別在巴西和南非再聚，並在2026年下一個循環開始時在美國再見。」
擬向發展國解鎖千億美元計補助
美國等西方傳媒近日以來報道，拜登除計劃在峰會期間，與伙伴國另公布一項連接印度、中東和歐洲的運輸走廊計劃（見另稿）外，還將發表世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）等多國金融機構進行新改革以及加大投資，可向發展中國家解鎖數以千億美元計補助金和貸款，美國有線新聞網絡（CNN）分析稱，拜登期望以此彰顯對發展中國家的承諾，並展示美國為比中國更佳的伙伴選項。
《金融時報》前天引述多名美國高官報道，華府計劃大幅提高世界銀行向中低收入國家的借款能力，由250億美元（約1950億港元）增至逾1000億美元（約7800億港元）。報道亦指拜登也尋求G20成員國向面臨財政困難的經濟體提供「有意義減輕債務措施」，但這被指將需要中國的配合。世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）去年12月表示，最貧窮的國家每年620億美元（約4836億港元）還款和利息中，有三分之二債主是中國。
（綜合報道）
（G20峰會）
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