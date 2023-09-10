摩洛哥6.8級地震逾千死 多人活埋 重創文化遺產名城

地震發生於當地時間晚上11時11分（香港時間昨日早上6時11分），震央位於大阿特拉斯山脈的伊吉勒（Ighil），震源深度18.5公里。美國地質勘探局將強度定為黎克特制6.8級，摩洛哥地球物理中心定為7.2級。摩洛哥內政部表示，地震波及豪茲（Al Haouz）、瓦爾扎扎特（Ouarzazate）、馬拉喀什（Marrakech）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙沃（Chichaoua）及塔魯丹特（Taroudant）6個省，造成多座樓房倒塌和大量人命傷亡。首都拉巴特（Rabat）、卡薩布蘭卡（Casablanca）等海岸城市亦有強烈震感，不少市民受驚湧到室外。

近百年最強震 居民震後露宿街頭

在震央東北約72公里的84萬人口旅遊勝地馬拉喀什是重災區。馬拉喀什建於11世紀初，許多年來維持着政治、經濟和文化中心地位。從新聞畫面及網上短片可見，獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產的馬拉喀什舊城區有建築倒塌，地標清真寺正門與69米高的宣禮塔倒下砸毁汽車，城牆亦局部坍塌並出現大裂縫。居於該市的記者巴扎因（Noureddine Bazine）說，舊城區損毁嚴重，因建築物結構脆弱，即使不發生地震也會倒塌，估計傷亡人數會逐增。不少居民在地震後露宿街頭，不敢返回建築物內。

馬拉喀什以南的豪茲省是重災區，佔死者過半。在鄰近震央的艾斯尼（Asni），一名村民表示當地大部分房屋損毁，倖存者努力設法搶救被活埋的居民。當局表示，震央一帶山區死傷嚴重，但因道路損毁或有大石滾落阻擋，救援隊伍難以前往。衛生部呼籲民眾為傷者捐血。聯合國、紅十字會與紅新月會國際聯合會、以色列、法國等準備好派人到摩洛哥救災。

雖然摩洛哥位於非洲與歐亞板塊之間，常有地震，但美國地質勘探局表示，摩洛哥大阿特拉斯山脈自1900年到上周五前，僅發生過9次黎克特制5級或以上地震，未出現過6級或以上強震。該國對上一次造成更嚴重死傷的地震在1960年發生，該次5.8級地震造成1.2至1.5萬人死亡。

（路透社/CNN/半島電視台）