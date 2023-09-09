澳總理訪菲 簽戰略伙伴協議

阿爾巴尼斯政府自小馬可斯去年就任總統以來，已派出多名高官訪菲，包括外長黃英賢今年5月出訪菲律賓4天。近年中國大陸對台灣態度日益強硬，及在有主權爭議的南海展開人工島軍事化行動，促使澳洲以至美國加強與菲律賓防務合作，菲律賓亦尋求抵抗「無效的」海事主張，上月澳菲就在有主權爭議水域附近舉行大型聯合軍演，小馬可斯當時稱演習是他們為可能發生的情况做好準備的一個重要部分。

小馬可斯在會面開始時感謝阿爾巴尼斯對菲律賓支持：「特別是在 （南海主權爭議） 問題上擁有像你這樣的朋友及伙伴，我們感到很高興，亦鼓勵我們繼續沿這條路走下去。」阿爾巴尼斯則形容兩國是要好的朋友，期望訪問有助兩國關係推向更高水平。

澳被轟忽視菲人權問題

兩人會面後簽訂建立戰略伙伴關係協議，是澳菲雙邊關係歷來最高級別。兩人亦簽署有關工作假期簽證互惠安排諒解備忘錄，又同意每年舉行防長會議。阿爾巴尼斯向官員、外交人員及記者稱這次關係提升是雙方關係強度的重要象徵，亦是他們共同致力開展更多工作的承諾。

阿爾巴尼斯又稱，雙方均認為未來很大程度繫於此區，加強貿易及經濟交往非常重要。他又稱面臨重要安全問題，對維護國際法的必要有共同看法。他稱澳菲對安全問題有共同責任，包括支持《聯合國海洋法公約》，澳洲支持2016年南海仲裁裁決。該裁決宣告中國對南海廣泛主張無效。

然而，澳洲提升與菲律賓關係引起人權組織不滿，人權觀察呼籲阿爾巴尼斯在會談中認真討論人權問題，包括推動結束前總統杜特爾特發起的掃毒戰。其澳洲分部主任葛孚尚稱，澳洲政府應意識到加強與菲律賓防務和安全關係而忽視人權問題是錯誤的。

（菲律賓星報/法新社/衛報）