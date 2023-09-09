朝首戰術核攻擊潛艇下水 性能受質疑 金正恩稱讓敵人恐懼 韓方分析：看來不像能正常運作

韓稱「遺憾」 指反令與美防衛更穩固

金正恩周三率軍方和政府高官出席「金君玉英雄」號（金君玉是朝鮮海軍第一代英雄指揮官）的下水禮，致辭稱該「841」號戰術核攻擊潛艇是上月28日朝鮮「海軍節」時提到的「將海軍現有中型潛艇改造成戰術核子攻擊型潛艇」的標準型。金正恩表示，核攻擊型潛艇過去幾十年來一直被視作侵略朝鮮的象徵，如今已成為讓敵人恐懼的朝鮮自主力量，「金君玉英雄」號的下水禮將給該國的對手施加壓力。金正恩又強調，朝鮮海軍核武裝化是刻不容緩的時代課題，應加快向海軍交付搭載戰術核武的水下和水上艦艇的步伐，並指示現有的中型潛艇也將改造成能夠搭載戰術核武器的攻擊型潛艇。朝鮮昨稱，「金君玉英雄」號將部署到在朝鮮和日本之間海域執行任務的艦隊。

韓國統一部昨對朝鮮發表新型潛艦的消息表示「遺憾」，指對方武器開發與威脅只會讓韓美聯合防衛更加穩固，這些軍事資產在韓美日的壓倒性防衛能力下毫無意義，只會讓朝鮮自身更加危險。日本內閣官房長官松野博一昨在記者會上警告，朝鮮建造戰術核攻擊潛艇，並派往日本海，其軍事動向對日本國家安全保障的迫切威脅比以往更大。

料增設潛射導彈發射管 可射核魚雷

韓國軍方分析朝鮮官媒公布的照片認為，「金君玉英雄」號可能改良自朝鮮1970年代從中國獲取的蘇聯製「羅密歐」級（Romeo class）柴電動力潛艇，增設原本沒有的潛射彈道導彈（SLBM）發射管，推測其也可發射核魚雷。韓國聯合參謀本部向記者表示，研判朝鮮周三應是在北部咸鏡南道新浦造船所舉行下水禮，而就目前公開的外形分析，「金君玉英雄」號為搭載導彈，增加了艦橋等部分面積，「但看起來並不像能正常運作的模樣」。路透社昨引述一名退休韓軍潛艇艦長認為，朝鮮把新潛艇定性為「戰術核攻擊潛艇」意味它未必會搭載遠程SLBM，只能發射足以攻擊韓國、日本等附近地區目標的短程SLBM或潛射巡航導彈（SLCM）。

另外，《紐約時報》周一披露金正恩近期或將乘裝甲列車到訪俄羅斯海參崴，與俄羅斯總統普京會面後，韓國國家情報院前天分析認為，金正恩可能會改為採取令人意想不到的另類路線到俄羅斯。

（韓聯社/路透社/中央社）