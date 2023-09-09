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習不親身出席惹揣測 印外長否認涉中印關係

【明報專訊】這次峰會的另一焦點，在於中國國家主席習近平接任國家主席10年來首度非因新冠疫情而缺席，由國務院總理李強代表出席，惹來西方和印度輿論熱議，關注是否牽涉中美和中印關係。印度外長蘇傑生否認習缺席跟該國有關，而印度前駐法國和巴林大使庫馬爾也向本報表示，習缺席應關乎中美關係多於中印關係，也不會影響到峰會具體成果。

習近平2013年上任國家主席後，只有在新冠疫情暫停外訪期間未有親身出席G20峰會——2020年峰會線上進行，習近平以視像形式發表講話，而2021年峰會則由時任外長王毅作為習近平特別代表出席，但習仍有以視像方式開會。翻查紀錄，G20峰會2008年首次召開，直至2012年的每一屆峰會，中方都是由時任國家主席胡錦濤出席。按外交部周一（4日）公布，李強是以國務院總理身分出席，聲明未提到他是習近平的特別代表。換言之，這是北京首次並非由國家主席或其代表與會，但未知峰會期間習會否作視像發言。

中美元首會面成空 拜登稱失望

中方這項決定隨即引起外界諸多揣測，尤其是北京跟華府和新德里的關係。儘管俄羅斯總統普京這次也缺席，改由外長拉夫羅夫代表出席，惟這涉及俄軍侵烏的背景——去年雅加達峰會普京也由拉夫羅夫代行。

習的缺席意味着他和美國總統拜登這次不可能舉行會面，拜登隨後表示感到「失望」，但是堅稱仍將跟習會晤，外界估計要等到11月三藩市亞太經合組織（APEC）峰會，才可能成事。另一方面，中國和印度近年關係轉趨惡劣，而習近平8月底到南非約翰內斯堡金磚國家峰會期間，也只有「應約同印度總理莫迪交談」（外交部說法），而非正式會談。

《金融時報》指，一些印度觀察家確信，中方是在中印就邊境問題摩擦之際有心破壞印度的表演舞台。白宮國安顧問蘇利文被問到中印緊張會否蓋過峰會時稱，這取決於中國，而中方確有「扮演攪局者角色」的可用選項。

惟印度外長蘇傑生周三接受該國ANI通訊社訪問時，否認普京和習近平不亮相會令今屆G20峰會蒙上陰影。蘇傑生指出，從G20的歷史看，個別總統或總理因不同理由選擇不出席，其實不時發生，而其國家的立場在這情况下顯然會由其代表所反映。他認為觀乎外長會議的商討，各方對達成最終協議文件皆非常認真，而且峰會商討的議題都經歷8、9個月的醞釀期，由不同層級的部長或官員嘗試推進，峰會就是最高潮。蘇傑生否認中俄跟印度有齟齬，不認為兩國元首缺席跟印度有何關係。

印前外交官：缺席更關乎中美關係

印度前駐法國和巴林大使庫馬爾則向本報稱，他認為習近平的缺席「不會為峰會具體結果造成分別」。他又表示：「他（習近平）的缺席是關乎地緣政治和中美關係多於中印關係。很難避免予人中國在金磚國家和上合組織等論壇會比在G20更感自在的印象，在G20、尤其是新德里（峰會），中國很可能在支持俄羅斯、債務議題等事項受到質疑，因此它可能覺得保持距離是更為便捷。（中國）國內的經濟逆風也可能是其一理由。」

（G20峰會）

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