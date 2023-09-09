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庫馬爾：中國晉身大國與美相爭 不能兼屬全球南方

【明報專訊】「也許是G20史上首次，三巨頭是屬於發展中世界——印尼、印度和巴西（記者按：正是去、今和下屆的G20主席國）。在全球地緣政治引發緊張局勢升溫的關鍵時刻，這三巨頭有力傳達發展中世界的聲音。」莫迪在G20峰會前的印媒專訪，並沒有將全球第二大經濟體中國列為發展中世界的巨頭，也許間接透露了新德里不承認中國是「全球南方」一員的私下看法。這點跟中國官方定位明顯大相逕庭。印度退休外交官庫馬爾向本報表示，以中國目前經濟表現看，「中國根本不屬於全球南方」，而是跟美國爭逐全球第一的大國，兩種身分不可兼容。

中方質疑西方離間與發展國關係

中國向來強調「中國永遠是發展中國家的一員」，國家主席習近平本月才在金磚國家峰會上說：「中國始終同發展中國家同呼吸、共命運，過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員！」中方官媒更質疑，「全球南方」概念被熱炒，是美國和西方的「離間計」，人民網8月一篇署名評論便表示：「中國一直以來就是『全球南方』大家庭的一員，美西方熱炒『全球南方』離間不了中國與新興市場和發展中國家的關係。」

然而，「全球南方」概念的重要推手印度，似乎不贊同中國的這個地位。莫迪政府今年1月舉行全球南方國家之聲峰會，中國未有參與，當時便惹來故意排除北京的爭議。事實上，巴西和印尼等身兼G20成員國的全球南方國家也無份與會。先後以大使身分派駐巴林和法國、現於印度金德爾全球大學任教並在年初出任「金德爾全球G20研究中心」創始主任的庫馬爾表示，中國和巴西未獲邀，正是因為它們也是G20成員國，故新德里「毋須尋求他們的觀點」。然而，他明確表示巴西和中國情况不同。他形容巴西是印度的重要全球南方伙伴，不相信兩國在全球南方的問題上存在任何競爭，「中國則完全是另一回事」。

「全球南方國視中國為大型借款國」

「坦白說，以中國目前的國民生產總值（GDP）、人均收入和消除極端貧窮的事實（中方自身說法）來看，中國根本不屬於全球南方。」庫馬爾解釋，中國的經濟規模和狀况已不符合全球南方國家的定義。習近平前年2月宣布，中國在脫貧攻堅戰中，取得了「全面勝利」。

庫馬爾甚至質疑其他全球南方國家也不認同中國官方立場，他說：「全球南方國家也許視中國為大型借款國、重要債權人和主要項目援助提供者，甚至在部分國家屬戰略伙伴，但是我高度懷疑全球南方國家會視中國為全球南方的領袖。這是因為它們知道中國已經成為大國（great power），正跟美國競爭全球第一的頭銜。中國不能既是大國，又是全球南方的成員或領袖，這是無法解決的矛盾。」

（G20峰會）

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