G20峰會今揭幕 印度望演全球南方領袖 前大使：新德里共享弱勢國關切 盼領袖聲明盡量反映

明報記者 周宏量

每屆G20主席國在任內嘗試在外交上發揮較活躍角色十分常見。以去年為例，印尼總統佐科便曾親赴莫斯科和基輔協助斡旋俄烏戰事。然而，印度過去9個月在外交上的積極性和投入之大，則甚為罕見。印度總理莫迪顯然視G20峰會為難得的外交良機，盼藉此提升印度在國際事務上的地位，其推動外交的關鍵詞正是「全球南方」（Global South）。在印度接任G20輪任主席國前一日，莫迪已投書國內報章，預告他對G20議程的願景，他寫道：「我們會透過諮詢不止G20的伙伴，還有聲音往往未獲聽見的全球南方同路人，來形塑G20的優先事項。」

印度外交投入大 主席國罕見

莫迪政府其後付諸實行，今年1月中旬主辦「全球南方之聲峰會」，邀請125國的代表以視像形式開會，收集和交流全球南方國家的訴求。到今年5月的廣島七國集團（G7）峰會，烏克蘭總統澤連斯基突然獲安排造訪，得以有機會游說傾向對烏戰置身事外的全球南方領袖，莫迪同意會見成為一大焦點。莫迪在G7峰會前接受《日經亞洲》專訪，表明要在峰會上傳達全球南方的聲音。

莫迪在G7峰會後轉往巴布亞新幾內亞，主持「印度—太平洋島國合作峰會」（FIPIC），被視為進一步展示印度重視全球南方聲音的形象。東道主巴新總理馬拉佩甚至公開表示，太平洋島國視印度為全球南方的領袖，呼籲莫迪在全球舞台為他們發聲。

連場外交騷 宣傳全球南方概念

經歷連場「外交大戲」，印度提倡的「全球南方」概念已在西方輿論全面發酵，成為今屆G20峰會的一大焦點。莫迪和外長蘇傑生近日接受印度傳媒訪問時，重申引入全球南方聲音的歷史意義。蘇傑生強調，未曾有G20主席國試過邀請架構外的發展中國家訴說關切，印度會將那些意見去蕪存菁後提交到G20。參考印度此前表態，重點議題料包括氣候變化、窮國債務負擔、數碼轉型、通脹飈升和糧食及能源安全等。莫迪則表示，印度也是發展中國家一員，「我們明白它們（其他全球南方國家）的抱負」——在其推動下，非洲聯盟料將升格為等同歐盟的正式成員，待下屆峰會正式實行。

曾任印度駐法國和巴林大使的金德爾全球大學（JGU）學者庫馬爾（Mohan Kumar）向本報表示，印度一直想成為「未獲充分代表、處於弱勢者——也可以說是不被看好（的國家）發聲」，就像以往為不結盟運動和七十七國集團（G77，發展中國家組成的經濟組織）提供領導力，到了更近期，印度更想在政治和經濟上激發「全球南方」。

「共享技能資源 實踐天下一家」

庫馬爾承認，印度這樣做「無疑有為自身及其地位爭取支持的考慮」，惟本身也有身體力行，跟全球南方國家共享許多知識技能、必要資源以至更近期的「儉樸創新」——例如是即時支付平台「統一支付接口」（UPI）、附有生物辨識的身份證系統Aadhaar以及用於推廣疫苗接種的「戰疫」（COWIN）平台。他指這正是印度對其G20主席國格言「天下一家」（Vasudhaiva Kutumbakam）的實踐。

庫馬爾認為，上述「全球南方之聲峰會」是印度的高明一着，如能在G20內部明確傳達全球南方國家的貢獻、優先事項和關切，「會是了不起的成就」。他盼望峰會領袖聲明會反映「大部分——如果不是全部」全球南方的關切。

（G20峰會）