G20擬「升正」非盟 印度極力促成 下屆級別看齊歐盟

匿名消息人士表示，G20內部沒有人反對讓非盟加入，擁有55個成員國的非聯將會獲得與歐盟相同的常任成員組織地位——G20目前是由美、中、俄、印等共19個國家聯同歐盟所組成。非盟目前只被列為「受邀國際組織」， 升格後將會讓非洲國家在氣候變化和新興市場債務等全球問題上，擁有更強發言權。然而，升格據報不會在印度的主席國任期內完成，意味着G20今年12月前還不會變成「G21」。

升格後發言權增 料年內不會變G21

非洲第二大經濟體南非的總統發言人表示要等到有正式公布或峰會結束才會評論，但該國外交部發言人對有關報道表示歡迎：「歐盟也是（G20）成員，我們游說並支持這舉措（非盟升格）。」

這次升格計劃的背後，跟印度的積極推動息息相關。印度總理莫迪多次表示應讓非盟正式加入G20，今年6月更致函G20其他成員國領導人，提議在新德里峰會上給予非盟正式的常任成員國地位。莫迪周四 ( 7日 ) 投書印度和國際社會報章，他寫道：「作為主辦國，我們會致力彌合分歧、打破障礙並播下合作種子。非洲國家不僅參與有史以來最大規模的會議，而且我們還推動非盟成為G20的常任理事國。」

華外交部：中方首國撐非盟入G20

不過，許多國家也早有表態。中國外交部發言人毛寧昨日在記者會表示，中國是第一個明確表態支持非盟加入G20的國家，在不久前舉行的中非領導人對話會上，國家主席習近平再次強調，中方將積極推動非盟成為G20成員。她強調中方支持非盟在全球治理中發揮更大的作用。德國總理朔爾茨5月初訪問埃塞俄比亞的非盟總部時，也有表態大力支持非盟成為G20常任成員國。

( 彭博社/路透社 )