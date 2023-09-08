毋須精卵 幹細胞製首完整人類胚胎模型

魏茨曼科學研究學院（Weizmann Institute of Science）聯同加拿大及瑞典等國學者，利用經重新編程令其可變成人體任何組織的原始幹細胞，使用化學物質誘導變成人類胚胎最早期的4種細胞，然後將這批120個細胞按精確比例混合。約1%細胞混合組織其後自發組成類似於人類胚胎的結構。

精子與卵子在結合成受精卵後數周會從一堆細胞變成可經掃描辨別的胚胎，這是胎兒流產及有先天缺陷的關鍵階段，但科學家所知甚少，胚胎研究亦存不同爭議，研究團隊目的是提供道德途徑以了解生命初期階段。

專家：助研流產先天缺陷不孕症

學者讓胚胎模型發展了14天，即國際公認人類胚胎體外研究期限。研究員指他們的研究有別於其他學者，他們使用經化學而非基因改變的胚胎幹細胞，製作出更像真正人類胚胎的模型，包括有卵黃囊和羊膜囊。

有專家認為，這些胚胎模型更有助於流產、先天缺陷和不孕症等研究。

（BBC/中央社/法新社）