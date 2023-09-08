俄人湧布吉 推高樓價搶飯碗惹不滿

泰國當局指今年1月至7月有逾40萬俄羅斯人抵達布吉，較俄軍侵烏前增加1倍。他們當中很多人獲發長期逗留簽證，在當地買屋和搞生意。為處理大量在布吉島求職和消遣的俄國公民，俄羅斯今夏在當地開設新領事館。

俄羅斯人不斷增加亦為布吉帶來急速變化。俄羅斯人在當地買物業一方面對泰國業主及地產經紀是好事，但令租客更難在當地找到可負擔的房屋。

包起旅遊生意 俄語程式叫車平兩成

布吉亦湧現只接待俄國人的生意，這些業務主要透過俄羅斯語應用程式運作，並會聘請非法勞工。由於泰國對外勞有嚴格限制，部分俄國人在當地非法工作。布吉小巴司機組織主席巴育（Prayut Thongmusik）指俄國人在當地「包起」整個旅遊生意，影響他們生計。他舉例指俄國人用私家車接載那些經俄語程式叫車的遊客，收費便宜近兩成。

當地的facebook專頁有帖文稱俄羅斯人正搶走泰國人的工作機會。布吉警方上月在布吉民眾舉報後拘捕了一批俄羅斯非法勞工，包括3名開髮廊的俄國人，警方稱他們從事只預留給泰國人的工作。

民眾亦關注隨着俄羅斯人前來泰國而湧入的資金會引來罪案。布吉移民當局拘捕1名哈薩克男子，指他涉嫌在光天化日下槍殺1名44歲俄國商人。一名俄國男子周一在蘇梅島被捕，被指與柬埔寨境外詐騙者有聯繫。布吉當局強調大多數當地俄國人守法，但有俄國人憂慮因國籍受到不公對待。有俄國僑民指罪犯不一定是俄國人，然而即使他們或是烏茲別克人、烏克蘭人、格魯吉亞人，對泰國人而言，他們都是俄羅斯人。

（半島電視台）