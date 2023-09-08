AI搭自主系統組網絡 美倡複製者制華 劍指對解放軍數量優勢 適用台海惟否認尋求與北京開戰

希克斯（Kathleen Hicks）在弗吉尼亞州阿靈頓一場國防新聞記者會上解釋，所謂「全領域、可消耗自主系統」的特點包括：（1）部署大量以太陽能等無盡能源推動、以及裝備大量感應器的自主「反介入/區域拒止」（A2/AD）系統的吊艙，足夠近實時傳回可靠新資訊；（2）由陸基A2/AD系統「艦隊」提供新式後勤支援、保護部隊或國防部基建；（3）大量A2/AD軌道衛星組在太空同時運作，其數量多得不可能被完全摧毀或破壞；（4）如烏克蘭戰爭所示，大量可裝A2/AD系統在多個高度、執行多種任務。他們可從較大的飛機、地面或海軍部隊發射，又或者自行起飛。

四大方向裝設A2/AD系統

希克斯表示，A2/AD系統並非只作機動攔截敵軍導彈等武器用途，計劃包括名為「複製者」（Replicator）的無人機計劃，基於2021年起部署在波斯灣的美國海軍「第59特遣隊」以水用人工智能無人機監控商船交通和伊朗軍艦等先例所建立，其「小巧、智能、低成本和大量」特質將包括由商業力量協助，繼續比中國向太空更頻繁發射更多衛星作偵測和監察。計劃已預留部分撥款，將不會加大2024財年預算負擔，而系統將使用3至5年。

18至24個月內部署

上述AI系統會在18至24個月內部署，希克斯否認是因為有情報提示北京向台灣動武的新時間表，指美方一直表明與中國衝突並非即時或不可避免，強調正致力加強對包括台海的實際威懾力。她解釋競爭不代表衝突，而是必須確保中國領導人「在可見未來，每天都認為不是『侵略』的適當時候」。而「複製者」計劃的另一目標是，基於行動需要及時提供創新科技，讓美軍在衝突爆發時保有優勢，希克斯解釋，北京過去20年來小心建立現代軍隊，以打擊美軍享有了數十年的作戰優勢，「複製者」等計劃將幫助美國克服解放軍在艦艇、導彈、兵員數量上的優勢。

希克斯演說前，周二亦曾向《華爾街日報》強調：「我們（美國）並非在打仗，也不是在尋求戰爭，但需要讓這部門（國際）以同樣迫切向前推進，因中國（大陸）並不會停步等你。」

截至昨晚北京方面未有回應。

（華爾街日報/美國國防部網站/彭博社）