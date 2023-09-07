印度G20信函惹改國名揣測 稱「婆羅多」總統主持晚宴 國內掀去殖爭論

「婆羅多」可追溯到梵文書寫的古代印度教經文，是印度憲法規定的兩個官方名稱之一。在印度語言中，印度也被稱為Bharat、Bharata和Hindustan（印度斯坦），這些殖民前的名稱在公眾和官方場合可以互換使用，總理莫迪便常稱印度為婆羅多，但印度高官用英語交流時，仍主要使用印度稱謂。

執政黨認為「印度」奴隸制象徵

總理莫迪領導的民族主義政黨人民黨一直支持更改國名，認為「印度」這一名稱是英國殖民者強加給印度，是「奴隸制的象徵」。幾十年來，印度各屆政府一直試圖通過重新命名道路及城市，以消除英國殖民時代的痕迹。在莫迪執政後，這一進程愈演愈烈，包括翻新新德里的議會區取代殖民時代的建築、上月政府概述了全面修訂印度獨立前的刑事法典，刪除英國君主制的內容及「其他奴隸制痕迹」，以及莫迪在演說中常強調要摒棄「殖民思維」。

議員擬提案「婆羅多」優先

除了G20晚宴邀請函印上「婆羅多總統」，人民黨發言人周二也在網上分享了一張官方卡片圖片，當中寫上「婆羅多總理」莫迪將於9月7日到印尼出席東盟-印度峰會。印度政府本月18日起召開國會特別會議，儘管對立法議程守口如瓶，但當地媒體News18引述政府消息人士報道，人民黨議員將提出一項特別決議，讓「婆羅多」這名稱優先於「印度」。《今日印度報》甚至報道，政府屆時可能會提出更改國名為「婆羅多」的決議。

可能更改國名的消息在印度政界引起爭論。與人民黨有聯繫的印度教組織表示，G20峰會為印度擺脫殖民包袱提供了最好機會。在野國大黨議員塔魯爾（ Shashi Tharoor）則反對改國名，他在社交平台發文說：「我希望政府不要愚蠢到完全捨棄『印度』一字。我們應繼續同時用這兩個字，而不是放棄一個有歷史氣息的名字、一個獲全球認可的名稱。」

兩個月前，反對黨組成名稱縮寫為INDIA的聯盟，將在明年大選挑戰人民黨。當代印度歷史學家考爾（Ravinder Kaur）認為，反對黨聯盟命名INDIA，可能是觸發執政黨將國名改為「婆羅多」的原因之一。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）