多醫院用「氣泡混凝土」 英令準備倒塌應變方案

涉事的「蒸壓加氣混凝土」（RAAC）內混有氣泡，在1950至1960年代普遍使用，預計壽命只有30至40年，近年已有部分採用RAAC的建築倒塌。報道稱，除了學校，外界也關注醫院、劇院、市議會建築以至國會大樓會否受影響。

癡肥者地面做手術 支架撐天花

國家審計辦公室之前發表報告，指英國有41間醫院採用了RAAC，其中7間廣泛甚至全面採用RAAC。英國《每日電訊報》報道，英格蘭NHS周二下令轄下醫院進行緊急檢查，確認有哪些部分有倒塌風險，並確保有計劃維修或替換。至於已證實有用RAAC的醫院，當局下令院方要準備好「管理計劃」，以防萬一，包括計劃好安排移送傷病者和疏散員工。報道稱，政府已計劃重建廣泛採用RAAC的7間醫院，包括西薩福克醫院和諾福克的伊利沙伯女王醫院，但要2030年才完成。

《衛報》報道，受「氣泡混凝土」影響較嚴重的劍橋郡Hinchingbrooke醫院，已規定體重超過120公斤的癡肥傷病者只准在地面手術室接受手術，以免體重壓爆樓層間的混凝土。另外數間醫院要在受影響建築物內安裝數以百計支撐架，以確保天台、天花、地面和牆身不會倒塌，以諾福克的伊利沙伯女王醫院為例就有2400個天台支撐架。

《獨立報》則報道，護理院舍也在影響之列。不過，政府除昨公布受影響學校資料外，並未有計劃公開全國所有受影響建築物的名單。

（英國每日電訊報/雅虎新聞/獨立報）