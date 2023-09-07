多醫院用「氣泡混凝土」 英令準備倒塌應變方案

【明報專訊】近日在英國鬧得沸沸揚揚的「氣泡混凝土」風波進一步鬧大。繼英國有百多間學校因為被揭使用這些只有幾十年壽命的混凝土而要局部或全面關閉後，英格蘭國民保健服務（NHS）周二（5日）下令所有醫院檢查是否有使用這種物料，並準備好萬一出現倒塌時的應變方案。《獨立報》則指，問題牽涉廣泛，但政府至今仍堅拒公布除學校外的受影響建築物名單 。
涉事的「蒸壓加氣混凝土」（RAAC）內混有氣泡，在1950至1960年代普遍使用，預計壽命只有30至40年，近年已有部分採用RAAC的建築倒塌。報道稱，除了學校，外界也關注醫院、劇院、市議會建築以至國會大樓會否受影響。
癡肥者地面做手術 支架撐天花
國家審計辦公室之前發表報告，指英國有41間醫院採用了RAAC，其中7間廣泛甚至全面採用RAAC。英國《每日電訊報》報道，英格蘭NHS周二下令轄下醫院進行緊急檢查，確認有哪些部分有倒塌風險，並確保有計劃維修或替換。至於已證實有用RAAC的醫院，當局下令院方要準備好「管理計劃」，以防萬一，包括計劃好安排移送傷病者和疏散員工。報道稱，政府已計劃重建廣泛採用RAAC的7間醫院，包括西薩福克醫院和諾福克的伊利沙伯女王醫院，但要2030年才完成。
《衛報》報道，受「氣泡混凝土」影響較嚴重的劍橋郡Hinchingbrooke醫院，已規定體重超過120公斤的癡肥傷病者只准在地面手術室接受手術，以免體重壓爆樓層間的混凝土。另外數間醫院要在受影響建築物內安裝數以百計支撐架，以確保天台、天花、地面和牆身不會倒塌，以諾福克的伊利沙伯女王醫院為例就有2400個天台支撐架。
《獨立報》則報道，護理院舍也在影響之列。不過，政府除昨公布受影響學校資料外，並未有計劃公開全國所有受影響建築物的名單。