伯明翰冰山一角 英多地爆煲邊緣 26市議會瀕破產 智庫料中央撥款10年削四成

伯明翰：其他市同面對「完美風暴」

伯明翰市議會是自2020年以來第7個發布「第114條通知」（Section 114 notice）的市議會，代表實質宣布破產，其他早前發布同一通知的市議會包括沃金（Woking）、克羅伊登（Croydon）、北安普敦郡（Northamptonshire）等。伯明翰市議會正副領袖戈登（John Cotton）和湯普森（Sharon Thompson）周二稱，成人社區護理服務需求大增、商業稅收大減及猖獗的通脹形成「完美風暴」，並稱其他市議會亦正面對這樣的風暴。

英國智庫「地方政府資訊小組」（LGIU）行政總裁卡爾—韋斯特（Jonathan Carr-West）表示，伯明翰的情况令人質疑市議會的管治，亦是地方政府面對更廣泛財務挑戰的徵兆。他指出，中央政府在很長的一段時間讓地方市議會年復一年地勉強維持運作，伯明翰只是迄今陷入破產的最大市議會，若一切無改善，它不會是最後一個破產的市議會。

另一智庫「政府研究所」（Institute for Government）表示，英格蘭地方政府的支出能力，即從中央政府收到的撥款、地方房屋稅及商業稅，由2009至2010年度直到2019至2020年度之間下跌17.5%，這些收入在2021至2022年度雖有回升，但仍較2010年的水平低10.2%。智庫評估稱，中央政府的撥款在保守黨執政的首10年間削減多達40%。法新社報道，保守黨政府自2010年上台後，對伯明翰市議會的撥款減少10億鎊（約98億港元）。

英國地方政府協會（LGA）主席戴維斯（Shaun Davies）表示，年度撥款、一筆過資金的做法，以及資金改革一再推遲造成的不確定性，令市議會緩解財務壓力的能力受影響。

同意額外撥款 中央：不應納稅人埋單

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由47個地方政府組成的組織SIGOMA上月發表調查顯示，5個市議會稱其財務狀况非常嚴峻，正考慮發布通知表明無法平衡2023至2024年度的預算，9個市議會則表示明年可能要宣布破產，另有12個不屬SIGOMA成員的市議會亦考慮在2023至2024年度發布「第114條通知」。SIGOMA呼籲政府為財困市議會提供額外撥款。

有市議會表示，財務壓力的最常見原因是兒童社區護理服務需求增加，其他因素包括極高的通脹成本和相關的工資上升。政府發言人指出，政府已同意額外撥款，又表示市議會要為其財務負責，不應用納稅人的錢承擔過度風險。

英媒報道，伯明翰市議會宣布實質破產後，居民擔心市政稅會增加10%。與妻移居伯明翰約3個月的港人周先生向本報記者表示，他們比較擔心市政稅會增加，亦擔心伯明翰的發展會受影響。對於伯明翰市議會宣布破產會否影響他們的居住計劃，周先生稱他們移居到當地不久，仍在物色舒適的城市。

（衛報/法新社）