英第二大城伯明翰「實質破產」 服務成本漲稅收挫通脹飈 造「完美風暴」

被批理財不善 工黨：中央撥款不足

伯明翰市議會表示，已根據《1988年地方政府財政法》發出「第114條通知」，僅允許對必要服務的支出。市議會領導人強調這是「必要一步」，以使支出回歸穩固基礎。他們指當前財政年度有8700萬鎊赤字，而更新電腦系統之類的「長期問題」，加上2010年上台的保守黨中央政府削減10億英鎊（約98億港元）的預算，令問題惡化。他們續稱，「猖獗的通脹」、成人社會關懷服務成本激增以及企業稅收銳減，炮製出這場「完美風暴」。

無力付75億元申索 分析料導火線

新電腦系統原本旨在簡化市議會支付和人力資源系統，預期將花費1900萬鎊（約1.9億港元），但經過3年延遲後，今年5月揭示其成本可能高達1億鎊。另外，當地政府今年6月透露，由於要為同工同酬申索支付高達7.6億鎊（約75億港元），卻已沒資源「找數」，分析認為這是最終宣布「破產」的導火線。

伯明翰的保守黨市議員指工黨市政府對公共財政的管理不善導致這場危機。伯明翰最大的市議會職員工會GMB表示，宣布「114條通知」形同市議會領導層「承認恥辱性失敗」。

首相辛偉誠的發言人表示，伯明翰今年從51億（約500億港元）英鎊的地方政府資金中獲得逾9%額外資金，如今負責地方政府的部門已跟市議會聯繫，並要求「確保……善用納稅人金錢」。發言人補充道，當局明白中央和地方政府都面臨壓力，但解決這項問題是伯明翰領導者的事情。

位於英格蘭中部、人口約110萬的伯明翰，是港人移民其一主要落腳地，僅次於倫敦和曼徹斯特。

伯明翰繼去年11月倫敦南部克羅伊登市議會、去年12月倫敦東部埃塞克斯郡瑟洛克市議會和今年6月倫敦西南部的沃金自治市市議會後，最新一個實質上宣告破產的市議會。

倫敦政治經濟學院地方政府專家特拉弗斯表示，面對薪酬平等之類的挑戰，伯明翰市議會過去十多年已不時面對財困。他擔心伯明翰市議會提供的服務將進一步削減，損害該市形象和聲譽。

（法新社/BBC）