G20峰會前拆首都貧民窟 印度惹「洗太平地」質疑

當局指非法建築 擬安置居民

印度當局近期在新德里各區大規模清拆貧民窟或棚屋，數以萬計居民被驅逐出家園。政府解釋，這些建築「非法」才被拆除，計劃為部分受影響社區提供安置。

其中一名受驅趕者薩維塔，被當局指非法侵佔土地和搭建房屋，4月時跟4名女兒白白看着住了7年的家園被拆，她質問道：「人們在這裏住了40多年。為什麼當局之前不拆除這些房屋？為什麼現在才拆？」

社運人士質疑拆遷行動實際上是「美化」項目，旨在清除市內乞丐和貧民窟，以便給外國高官留下好印象。今年7月，印度政府在國會的書面回覆中，否認拆遷行動和G20峰會之間的任何關聯。

自從今年擔任G20輪任主席國以來，印度將自己定位為全球南方（指涉新興和發展中國家）的領袖，總理莫迪盼在G20峰會展現印度為現代超級大國、全球南方的領導者，是為貧困國家發聲的國家。

然而，社運人士指出，當印度國內的窮人正在掙扎時，這種形象充滿諷刺意味。協助無家者和街童的社運人士曼德說：「最讓我震驚的是，印度覺得貧窮是羞恥。它不希望來這裏的人見到貧窮。」

（CNN）