日本向世貿抗議華水產禁令

另要求按RCEP規定磋商

日本時事通信社報道，日本提交予世貿的反論證文件上表明，儘管已向北京解釋「處理水」（日方對經處理核污水的官方用詞）排放入海的安全性，但中方仍全面禁止日本水產輸入，對此感到「相當遺憾」，並強調「完全無法接受，將繼續要求立即撤銷禁令」。外務省周一在聲明中稱，日本也要求中國根據《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）的規定，就進口禁令展開商討，「日本希望中方盡快與日方磋商，並根據RCEP協議的義務審視其措施」。中國和日本均是RCEP成員國。

日本內閣官房長官松野博一昨表示，日本將在包括本周舉行的東盟峰會及二十國集團（G20）峰會等外交論壇上，解釋排水的安全性，又稱有關日中領導人會面安排，暫未有任何決定。日本首相岸田文雄及中國國務院總理李強將分別代表日中出席東盟及G20峰會。

京：排水無先例 防範正當合理

中國外交部發言人毛寧昨日回應表示，中方已多次就日本排放核污水問題表明立場，日方強行排水，自人類和平利用核能以來沒有過先例，也沒有公認的處置標準，國際社會普遍關注日方此舉帶來的風險並採取防範措施，完全正當、合理、必要。

另外，福島縣知事內堀雅雄周一到訪福島第一核電站視察排水設備，是排水後首次。他向記者表示，儘管污染物用海水稀釋，但由於排放量龐大，因此自己心情「很複雜」，強烈要求東電採取萬無一失的對策。

日本社會調查研究中心周日（3日）進行的民調顯示，全國逾八成人接受排放核污水入海。當中54%人表示，排水有問題，但不可避免，29%認為合理，10%認為必須停止排放。

為協助受中國禁令影響的水產業，岸田文雄周一宣布加碼207億日圓（約11億港元）援助業界，連同之前的800億日圓基金，支援金額達1007億日圓。援助措施主要是完善水產品加工設施及開拓出口地。

（共同社/路透社/每日新聞）