上月逃烏俄機師：不欲為虎作倀

情報總局指出，28歲的庫茲明諾夫（Maxim Kuzminov）原本在俄羅斯遠東濱海邊區的第319獨立直升機軍團服役，在發現他反對侵烏後開始拉攏他。情報總局周一發布庫茲明諾夫的訪問影片，他解釋如何計劃叛逃及原因，「我聯絡了烏克蘭情報部門的代表，說明我的情况，他們提供了這個選擇：『來吧，我們保證你的安全、保證有新的文件、金錢補償和獎勵。』我們討論了細節，並開始規劃這趟飛行」。

基輔拉攏訂計劃 稱家人已抵烏

庫茲明諾夫說，當日在無線電靜默模式下，他駕駛直升機以極低的高度飛到烏克蘭邊境附近時，傳送了其位置，直升機降落後，他獲烏官員接見；同行兩名機組人員不知道其叛逃計劃，抵達後曾嘗試逃走，最後被殺。基輔當局表示，已將庫茲明諾夫的家人安全送到烏克蘭。

庫茲明諾夫在訪問中又駁斥了俄方的假資訊，他說：「真相是這裏（烏克蘭）沒有納粹或法西斯主義者。這裏發生的一切很可恥：謀殺、眼淚、鮮血。大家互相殘殺。這就是我的理解，我不想參與其中。現在根本是對烏克蘭人民的種族滅絕。我這麼做的動機是不想助長這些罪行。」

（CNN/法新社）