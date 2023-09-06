美韓官員指金正恩月內訪俄見普京 料洽商朝售武器彈藥 求換俄衛星核潛科技

《紐約時報》引述的官員消息指，普京希望金正恩答應向俄方提供炮彈和反坦克導彈，金正恩則希望俄羅斯提供衛星和核動力潛艇的先進技術，再加上糧食援助。官員消息指二人可能趁下周日至三（10日至13日）在海參崴（Vladivostok，符拉迪沃斯托克）舉行東方經濟論壇期間，在主辦場地遠東聯邦大學會面。鑑於周六（9日）是朝鮮政權創建紀念日，預計金正恩將在該日後才乘防彈列車赴會。金正恩據報還計劃參觀海參崴的俄軍太平洋艦隊停靠的33號碼頭。惟官員消息指金正恩也可能前往莫斯科。

代表團近日互訪 元首通信允增合作

美聯社和哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞台等其後也引述華府官員消息跟進報道，白宮國安會發言人沃森周一稍後時間發表聲明，確認美方判斷俄朝之間的新一輪武器磋商「正在積極推進」，「我們所得情報指，金正恩期望繼續這些商討，包括在俄羅斯（進行）的元首層級外交接觸」。沃森指俄羅斯防長紹伊古7月訪朝時已在尋求平壤提供彈藥支援對烏戰事，美方敦促朝鮮停止對俄軍火磋商，作出並履行不向俄方提供或出售武器的公開承諾。

《紐時》指紹伊古結束平壤之行後，另一支俄方代表團曾訪朝跟進洽談，普京與金正恩又互通書信，承諾增加雙邊合作。一支20人朝鮮代表團上月底去過海參崴和莫斯科，行程約10日，成員包括監督領袖保安的官員，反映朝鮮對金正恩外訪份屬「認真」。韓國官方昨也確認說法，國情院官員稱據密切觀察所見，金正恩可能「即將」訪俄。統一部官員更指各種迹象顯示朝俄愈來愈可能達成軍火交易。

紹伊古訪朝時，朝鮮官媒報道金正恩向他介紹朝鮮人民軍的武器、戰鬥技術和器材，包括固體推進燃料的「火星」型洲際導彈。美方曾指朝鮮去年向俄提供步兵火箭和導彈予僱傭兵組織瓦格納集團使用。朝、俄皆否認指控。

被問偕中朝軍演 俄防長：為何不？

俄羅斯更暗示可能跟朝鮮和中國舉行聯合軍演。紹伊古周一被問到俄朝有否軍演可能時稱：「我們跟每一方商討，包括朝鮮。為何不這樣做？他們是我們的鄰居……我們業已跟中方同儕進行（軍演），還有海軍單位的戰略轟炸機聯合巡邏。」俄羅斯駐朝大使馬采戈拉上周六向俄媒表示，朝鮮加入中俄聯合軍演會是對區內美方為首軍演的「恰當」回應。韓國國情院官員周一更指，紹伊古已在訪朝期間向金正恩正式提議三國海軍聯合軍演。

倘若金正恩最終成行，將是他自新冠疫情爆發後首度外訪，他在2019年1月第四度以朝鮮最高領導人身分訪華，同年4月任內首度訪俄，地點是海參崴。另外，金正恩2018年在新加坡會見時任美國總統特朗普，二人翌年2月在越南河內再度會面。

（紐約時報/法新社/CNN/路透社）