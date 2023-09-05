見埃爾多安 普京稱快將免費供糧非洲6國

土總統籲烏「軟化」助恢復運糧倡議

埃爾多安率財長、外長、防長和能源部長同行的代表團抵達索契，是他在5月土耳其大選連任後首次跟普京當面會談。普京在會談開始前向埃爾多安稱，希望可完成有關在土國設立天然氣中心的談判，又說知道對方計劃提出糧食出口協議問題，他對有關討論持開放態度。

克宮發言人佩斯科夫表示，普京與埃爾多安首部分會談非常有建設性。俄新社（RIA）則引述佩斯科夫指，預計兩人會談結束後不會簽署任何文件。

俄軍侵烏後封鎖黑海阻烏克蘭糧食出口，直至去年7月22日在聯合國和土耳其斡旋下，俄烏土三方簽訂《黑海穀物倡議》，為烏克蘭糧食提供黑海出口管道，聯合國亦跟俄國簽署確保俄方糧肥出口不受限的諒解備忘錄。然而，普京在今年7月中說，協議未達到向包括非洲的有需要國家提供糧食的目標，亦未履行消除俄方糧肥出口障礙承諾，遂於7月17日最新一輪到期日宣布退出協議。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）