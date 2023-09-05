國防部屢爆貪案 烏撤換防長 戰時談判老手接任 專家：不影響烏軍戰事

澤連斯基在晚間錄影演說中宣布，列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）的防長一職，將由國家財產基金主席烏梅羅夫（Rustem Umerov）接任，稱預計國會將通過他的提名。澤連斯基表示，列茲尼科夫經歷了逾550天的全面戰爭，「國防部需要有新作風，以及有其他形式與軍隊及社會互動」。《紐約時報》引述總統辦公室官員稱，今次人事變動源於多個因素，包括政府在戰爭持續下需要新領導層、民間組織及傳媒對國防部貪污合約醜聞的批評，以及列茲尼科夫本人提出離任。

爭取西方軍援獲讚 列茲尼科夫料改駐英

列茲尼科夫周一提交辭呈，概述他2021年11月起任職防長22個月的經歷，讚烏軍抵抗俄軍入侵，又談及為國防部爭取西方重要軍援的游說工作。外界推測他會轉任駐英國大使。

烏克蘭貪污問題嚴重，是加入歐盟以至西方進一步提供軍援的障礙。國防部也不例外，今年多次爆出涉貪醜聞，包括以高價為軍隊採購物資和裝備，副防長沙波瓦洛夫今年1月便因以高於市價1至2倍價錢為部隊購糧而辭職。

換人導火線 可疑高價購無用外套

最新一宗是被揭高價採購一批無用的外套，當局斥資2000萬美元（約1.56億港元）向一間土耳其註冊企業購買23.3萬件冬季外套，但海關文件顯示其中一批共4900件外套的價格由14.2萬美元（110萬港元）增加兩倍至42.1萬美元（328萬港元），而且來貨被指太輕太薄，不符冬季需要。揭密記者指有發票顯示，從土耳其運出時每件成本為28美元（約218港元），但抵達烏克蘭時價格變成86美元（約670港元），發票內容亦不斷改變，首張寫「迷彩外套」，最後一張卻標示「冬季外套」。涉案公司由一名烏克蘭商人及一名國會議員的侄兒所擁有，列茲尼科夫上月25日曾表示倘若上述指控屬實就會辭職。

接任防長的41歲烏梅羅夫是前投資銀行家，戰時擔任數個重要政府職位，包括黑海糧食倡議的烏方首席談判代表，亦是與俄方交換戰俘的重要談判代表。他是克里米亞韃靼裔，是在俄羅斯吞併克里米亞半島下受迫害的族群。

（紐約時報/BBC/路透社/商業內幕）

（俄軍侵烏）