美官員質疑華公民扮遊客闖軍事要地 中國大使館轟「惡意揑造」指控

闖導彈試驗場 火箭發射場附近潛水

報道稱，美國國防部、聯邦調查局（FBI）和其他機構去年進行審視，嘗試減少這些被官員稱為「闖關者」（gate-crasher）的行徑發生，即有意或無意下未經授權進入美軍基地和其他設施，當中包括有中國遊客被發現闖入新墨西哥州導彈試驗場，以及有中國公民在佛羅里達州一個政府火箭發射場附近潛水。美國官員認為這些事件是間諜活動一部分，旨在測試美軍設施及其他聯邦機構的保安情况，知情人士稱這些中國公民需向中國政府回報闖入情况。美國官員表示，闖入事件不時發生在偏遠地區，那裏距離商用機場很遠，且幾乎沒有觀光景點，當這些中國人被保安攔下時，就往往自稱是遊客，「因迷路誤闖」。

報道引述知情人士指出，有些闖入事件不太嚴重，例如部分人聲稱他們按Google地圖指示前往最近的麥當勞或Burger King，而這些快餐店確實位於附近軍事基地內，但部分個案令人不安，例如近期一批自稱遊客的中國人試圖衝過阿拉斯加州韋恩賴特堡基地警衛，聲稱他們在基地內酒店訂了房。該基地是負責北極作戰的陸軍第11空降師駐地。

今年初，拜登政府指控中國「間諜氣球」飛越美國上空，美官員擔心中國政府利用非傳統手段蒐集美國本土情報，無論是透過接近美軍基地，還是利用中國製、可能用於間諜活動的商業設備。美國國防部發言人高夫表示，五角大樓去年深入檢視美軍基地保安，評估結果為調整保安措施提供資訊。眾議院情報委員會成員克羅（Jason Crow）稱闖入事件令人擔憂，國會或考慮為此立法。

美專家稱只可追究擅闖 難證他罪

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員哈丁（Emily Harding）稱，中國利用人海戰術，投放大量人力蒐集情報，即使部分人被捕，美國政府也只能以擅自闖入追究，很難證明他們有其他不法行為，但那些僥倖闖關者可能會蒐集到有用的情報。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評有關指控純屬惡意揑造，敦促美國官員放棄冷戰思維，停止毫無根據的指控，多做有利於增進美中互信和兩國人民友誼的事。

（華爾街日報）