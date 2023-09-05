子女減少重視反增 韓家長嚴苛待教師

學者：家長學歷、收入升 看輕公校教師

首爾國立教育大學教授金奉濟表示，隨着經濟急速發展，很多家長學歷和收入水平提高，他們自以為公立教師全靠他們繳納的稅金支薪，就瞧不起教師。一名教了10年書的老師表示，富裕地區家長對待教師的態度，要比較貧窮區域的家長差上許多。富裕家長可能認為只有其子弟才重要，他們一心一意送子女入讀著名學府或入職大機構。該教師指，這種態度可能對子女構成壓力甚至影響其行為，「孩子們不懂得釋放壓力，於是通過彼此傷害來表現」。

近期的教師輕生個案，均涉及校園暴力之類的事件。因應近年多宗引起社會關注的校園欺凌和暴力事件，政府今年2月宣布升讀大學的申請書必須有針對校園霸凌行為的填充欄目，結果衍生家長逼迫教師刪除其子女不良品行紀錄等情况。

家長「糾眾」逼迫教師改不利決定

有家長透露，有家長會通過家長社交群組，鼓動其他家長聯手打電話滋擾特定教師，迫使對方推翻針對學生的某個決定；家長群組還指使成員在電話被封鎖後，改用其他親友電話繼續「轟炸」同一教師。

今年一項調查顯示，對教師工作感滿意者由2006年的68%減至24%。

（BBC）