不堪無理投訴 韓教師輕生潮掀示威 全國1/5公校教師昨罷工 促保障權益

處理學生打架 教師遭涉事者家長滋擾

逾10萬公立學校教師昨集體請假，在國會或各市、道的教育廳外示威，悼念49天前抵不住精神壓力而自殺的一名教師，並對家長和學生不尊重教師表達憤怒。這場工業行動的導火線是一名23歲的小學女教師7月18日輕生。該教師去年起在首爾瑞草區一間小學任教小一學生及專責處理校園暴力事件。然而因為學生打架，她遭涉事學生的家長連月投訴、深宵致電和頻發短訊滋擾，面臨巨大精神壓力，甚至「一步入課室便感到恐懼」，最終自殺身亡。

這宗事件引起社會關注，教師同業紛紛講述多年來受家長和學生欺凌的遭遇，還揭發有教師受到死亡恐嚇、毆打及性騷擾。近一個多月逢周六都有教師在國會外示威，上周六（2日）參與人數約20萬。他們促請徹查瑞草區教師死亡真相，馬上修訂虐兒法，糾正過分強調學生權益、教師不受尊重的現象。

教師指家長學生用兒童福利法濫告

韓國《兒童福利法》規定在處理兒童活動時應首先考慮兒童的利益；有損兒童權益的行為包括身體虐待、性虐待、情感虐待。教師們指出，「怪獸家長」及學生濫用2014年通過的《兒童福利法》，一旦遇上紀律處罰便動輒標籤他們「情緒虐待」等，向他們提出投訴和控告。教師們還抱怨家長分不清「管教」和「看顧」，他們現在的教育工作如同「客戶服務」，下課後仍要接家長投訴。一名30歲的世宗市小學教師自稱因學生家長無理取鬧，想過自殺，需要看精神科。一名執教10年的姓權教師表示，從家長和學生而來的壓力導致他患上抑鬱和驚恐症，連對學生罰企都被投訴。

教育部統計顯示，2018年起至今年6月，共有100名各級公立學校教師自殺，小學教師佔57人，死亡原因除了抑鬱症、驚恐症，七成屬「原因不明確」。上述瑞草區教師輕生個案，警方起初研判她因感情問題而尋死，全憑死者親屬檢閱其短訊、工作日誌和日記等，才發現源於家長投訴。首爾市教育廳表示，2018至2022年有1188宗針對教職員的虐兒投訴。教育部雖有為教師提供法律諮詢的服務，但僧多粥少，面對投訴和檢控的教師幾乎沒有法律或行政支援，需要自己承擔法律費用，還面對丟職威脅。單是上周四至周日便再有3名教師因承受不了家長投訴的壓力而輕生。

教育部推新政 盼減教師壓力

教育部最近公布連串措施協助紓解教師壓力，包括教師有權不接家長的私人電話，今個學年起教育部試行由校長領導5人小組，專責處理家長和監護人投訴的計劃，學校解決不了的投訴可交地方教育廳成立專案組處理。至於家長和監護人提出的投訴和請求，必須通過國家教育信息系統從網上提出。當局亦將開發聊天機械人，回應夜間或周末的投訴；由幼稚園至高中，家長致教職員的學校電話內容可被錄音。家長的投訴或要求若被判斷為侵犯教師權威，可被要求提交書面道歉、聽專題講座或被罰款。

（路透社/BBC/韓民族日報/東亞日報）