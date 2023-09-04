戰時打貪燒至現總統「伯樂」 烏法院令拘媒體大亨兩月

被指洗錢1億 拒交1億保釋金

烏克蘭經濟安全局上周六表示，科洛莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）已收到有關他涉嫌詐騙及將犯罪得來財產合法化（洗錢）的通知。烏克蘭國家安全局（SBU）指，科洛莫伊斯基在2013年至20年，通過將逾5億格里夫納（逾1.06億港元）轉移到國外，利用其控制的銀行洗錢。

《金融時報》指科洛莫伊斯基在家鄉第聶伯羅收到涉嫌違法通知，上周六被基輔舍甫琴科地區法院下令審前拘留兩月或以約1400萬美元（約1.09億港元）保釋。科洛莫伊斯基的代表律師稱其當事人不會交保，並會對法庭命令提出上訴。

科洛莫伊斯基為銀行、能源和媒體大亨。澤連斯基成為總統前，以喜劇演員身分參演的劇集《人民公僕》在科洛莫伊斯基的電視台播放，後獲對方支持競選總統。惟澤連斯基當選總統後保持距離，否認科洛莫伊斯基對政府有任何影響力。澤連斯基上周六發表晚間演說時似乎間接回應此案，稱對那些掠奪國家財富並凌駕法律和任何規則之上的人而言，「一切如常」情况將不復返。

旗下電視台曾播澤連斯基主演劇集

俄軍侵烏後4天烏克蘭就申請加入歐盟。歐盟對啟動入盟談判設下7個條件，打擊貪腐是其中之一。澤連斯基上月已就徵兵官員涉受賄助將合資格入伍的人送出國，下令解除所有地區徵兵中心負責人職務；今年1月底一名總統幕僚和多名官員涉貪辭職或被炒，其中辭職的副防長沙波瓦洛夫涉與國防部以高於基本糧食現價一至兩倍價錢買糧餉有關，基礎建設部原副部長洛津斯基同月亦就去年9月進口發電機時涉跟承包商合謀抬價而被捕及免職。

（金融時報/路透社）

（俄軍侵烏）