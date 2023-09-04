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傳飲核水後血癌亡 日本前官員闢謠

【明報專訊】2011年3．11福島核災7個多月後，時任日本內閣府政務官園田康博曾示範飲用經淨化核污水，嘗試證明安全，引起不少話題。園田退出政壇後，內地網民不時傳言他已死於血癌，到近期福島第一核電站開始排放經處理的核污水後，傳言再度發酵。園田上周六（2日）接受共同社專訪，澄清闢謠。

現年56歲的園田接受共同社電話訪問時說：「對於成為（造謠的）契機，再次向地震災害經歷者和福島縣民眾致歉。」福島核污水上月24日啟排後，中國網民再次熱烈謠傳園田已死於多發性骨髓瘤（一種血癌）。

園田2011年10月在記者會上被記者追問「如果說對環境和健康沒有影響，你就喝喝看（經淨化核污水）」，隨即示範喝水以證「安全」。園田當時是岐阜縣國會眾議員，出任民主黨野田佳彥內閣辦公室政務官。他已退出政壇，向共同社稱不認為當年示範了喝水便確認福島排水安全，認為出示數據是確認安全的最佳辦法。

東京都自動錄音回應「86」電話

富士電視台前天指福島排水後，東京都廳（東京都政府辦公室）至上月31日收到逾3.2萬通滋擾電話，上周五（1日）起當接到號碼抬頭為「86」（中國內地國際區號）的電話，而對方開口講中文，便將切換到普通話的預製自動錄音來應對，內容如下：

「您知道嗎？福島第一核電站ALPS處理水的海洋釋放，是在遵循國際標準和國際慣例，在氚的年處理量低於鄰國的基礎上，在確保安全的前提下實施的。中國的核電站中，有的（放射性）氚的年處理量高達福島第一核電站約10倍。」

相關人士表示，上述錄音在當日下午4時45分起的一個半小時內，已作了198次應對。

（共同社/富士電視台）

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