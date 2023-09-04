美韓軍演前後 朝4日兩模擬核攻擊訓練

朝射兩巡航彈 韓指一失敗

朝中社周日（3日）報道，朝鮮人民軍西部地區戰略巡航導彈運用部隊奉朝鮮勞動黨中央軍事委員會的命令，上周六凌晨在清川江河口向朝鮮西部海域，展開模擬戰術核攻擊訓練，發射了兩枚長程戰略巡航導彈。導彈沿模擬的1500公里「8字形」飛行軌道，飛行7600餘秒後在目標島嶼上空預設150米高位置引爆。報道說，今次訓練旨在對美韓近日再次派大批戰機聯合訓練，向美韓發出「實質性的核危機」警告。

韓國和美國在8月21至31日舉行「乙支自由護盾」例行夏季軍演，其間出動B-1B隱形轟炸機等模擬應對朝鮮半島突發事故。朝中社曾批評那是「歇斯底里的對抗」。

韓方聯合參謀本部昨表示，9月2日早上約4時偵測到朝鮮向西發射兩枚巡航導彈，分析認為其一攻擊失敗，指朝鮮官媒報道指訓練「成功」的說法「誇張」。

韓聯社報道，專家判斷朝鮮上周六發射的兩枚巡航導彈，可能是可搭載戰術核彈頭「火山-31」的「箭矢-1」或「箭矢-2」。YTN新聞台援引專家表示，巡航導彈的飛行速度一般比彈道導彈慢很多，不是聯合國的制裁對象。然而它可以調整高度與變換軌迹飛行，難以截擊。巡航導彈攜核發射，精準攻擊力強。

這是朝鮮4日內第二次模擬核攻擊訓練。8月30日晚，朝鮮人民軍西部地區戰術核運用部隊模擬摧毁韓國軍事指揮據點和作戰機場，由平壤國際機場向東北方發射了兩枚戰術彈道導彈，於某海島上空400米引爆。

朝鮮一直嘗試加強對美韓的軍事威懾力。韓國梨花女子大學國際研究副教授李雷夫（Leif-Eric Easley）認為，朝方近日言論顯示金正恩政權迫切想威懾實力愈見強大、對美同盟關係更趨穩固的韓國。韓國統一研究院常任研究委員趙漢凡認為，長程巡航導彈針對的是日本，朝方模擬訓練旨在證明對韓國及其盟國的核攻擊能力，估計其計劃是同時攻擊韓國重要軍事設施和在日美軍基地。

金正恩欲有力對韓「同時多發攻擊」

朝鮮從上周二（8月29日）起展開「判定和檢驗」各級大聯合部隊、聯合部隊指揮官和參謀部作戰組織及指揮能力的「全軍指揮訓練」。最高領導人金正恩上周二視察人民軍總參謀部訓練指揮所時披露，未來作戰計劃包括向韓國關鍵位置等發動「同時多發性的超強攻擊」。

朝中社昨日報道，金正恩視察北中機械聯合企業和重要軍工廠，指前者在發展國家造船工業和加強海軍武裝力量方面承擔着不可取代的重任，提出了企業開啟造船工業新時代的革命鬥爭方針。上月21日朝中社報道指，金正恩曾巡視駐紮東海岸的海軍艦隊，監督艦射戰略巡航導彈的測試。

（綜合報道）