牽手港兩主教 教宗籲華教徒做「好公民」 路透：教廷常用說詞 盼共產政府信宗教自由利國家

方濟各在草原體育館主持彌撒後，邀請湯漢及周守仁上台。他先是握着兩人的手說話，然後以意大利語表示：「這兩位主教兄弟，是香港榮休及現任主教。我希望藉他們在場這一機會，向尊貴的中國人致以親切的問候。我祝願所有人安好，努力奮進，不斷進步。我也請中國天主教徒成為好基督徒和好公民。」

即興發言 未事先通知湯漢周守仁

方濟各發言期間未有放開兩人的手。天主教《公教報》在facebook指，教宗是在未有事先通知及安排下邀請湯、周二人上台，路透社報道亦指教宗在彌撒後即興發表以上言論。

「梵蒂岡新聞」報道，教宗發表這段問候詞時，台下傳來「教宗萬歲」的歡呼聲，而最先發出呼聲的兩名婦女正是來自香港。報道指場上有約200名來自中國大陸、台灣、香港和澳門的信眾。

路透社報道，「好基督徒及好公民」是教廷常用以游說共產主義政府的字句，讓他們相信給予天主教徒更多自由，只會有助他們的國家社會及經濟進步。教廷亦曾對越南用上這字句，後者在今年7月允許梵蒂岡在河內設常駐代表並開設辦事處。梵蒂岡亦曾要求中國容許教廷在當地設立類似辦事處，有外交官向路透社表示，教廷希望越南的例子有助說服中方同意這做法。

周：教宗「政府毋須怕傳教」論面向全球

方濟各上周六在烏蘭巴托的聖伯多祿聖保祿主教座堂向神職人員致辭時表示，政府和世俗機構毋須懼怕教會傳福音，強調教會不會推動政治議程，被外界解讀為明顯是向中國傳達信息。法新社昨（3日）引述當時在場的天主教香港教區主教周守仁的說法，周指教宗的言論「面向全世界」，指教會現無意變得政治化，「這對我們很重要，否則我們會失去作為宣揚愛與真理的體制之信譽」。

另外，方濟各昨在跨宗教會議上，與佛教、薩滿教、伊斯蘭教、印度教、猶太教等約10個宗教的領袖共聚一堂。他強調宗教是解決衝突及推動和平的力量，同時促請各宗教和諧相處，避免煽動暴力的意識形態原教旨主義。

（綜合報道）