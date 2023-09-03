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「印度火箭女」領導登月 突破航天工程性別不平等

【明報專訊】印度月球探測器上月23日在月球南極附近登陸，創下人類先河。領導印度太空研究組織（ISRO）這項登月任務的幕後功臣，是綽號「印度火箭女」的48歲女科家卡里達爾。卡里達爾先後獲頒2007年ISRO青年科學家獎、2017年航空航天領域女性成就獎等，成功打破印度太空界的玻璃天花。她曾表示不會理會什麼性別不平等，「最重要的是你的才華，而不是性別」。

自幼醉心太空 半年取得物理學碩士

卡里達爾（Ritu Karidhal）生於北方邦勒克瑙（Lucknow）一個中產家庭。她喜愛數學，自小花許多時間研讀有關宇宙的書籍及觀測星宿，愛好蒐集ISRO和美國太空總署的剪報，關注宇宙探索新動向。她一直希望學習航天工程，儘管在印度社會這被認為是「女性禁區」，但她得到會計師父親的支持。卡里達爾僅以半年時間就取得勒克瑙大學物理學碩士學位，接着又取得印度科學理工學院航天工程科技碩士，1997年11月進入ISRO衛星中心工作。

鑑於其學歷和在印度科學理工學院的表現，卡里達爾一開始就被安排從事艱巨工作，結果她在一個接一個的項目中證明了實力，逐步向主管階層晉升。2013年11月5日，ISRO成功發射印度首個火星探測器「曼加里安」號（Mangalyaan）。卡里達爾擔任火星任務副總監、火星軌道探測器（MOM）項目經理，負責構思並執行該探測器後續自主系統。

盼太空科學範疇誕生女諾獎得主

卡里達爾之後獲委任為印度探月器「月船2」號任務總監，及後領導團隊經3年修正「月船2」軟着陸失敗的錯誤，最終成就了「月船3」號計劃的成功。她曾表示，希望更多女性投身太空科學，甚至能誕生這範疇的女性諾獎得主，她說：「ISRO為每個人提供了平等機會。最重要的是你的才華，而不是性別。」

ISRO全體1.6萬名職員中女性佔約20%至25%。「月船3」號項目有多達54名女科學家和工程師參與。由於「月船3」是首個降落月球南極的任務，印度按國際慣例獲命名權，並為該位置命名「濕婆神之力」（Shiv Shakti），藉以傳遞包容和性別平等的信息。

（印度時報/印度斯坦時報/India.com）

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