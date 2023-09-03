印首射探日器 繼登月再闖太空 躋身宇宙觀測研究太陽國行列

4月後抵拉格朗日點 繞太陽運行

「太陽神L1」號（Aditya-L1）以印度教太陽神名字命名。它於昨日早上約11時50分由印度太空研究組織（ISRO）設計的PSLV XL火箭搭載升空，預計將花135天，飛到150萬公里（地球跟太陽距離的1%）外的「拉格朗日點」L1點，然後藉着太陽與地球引力相抵作用來減省燃料，以地球繞行太陽的速度，圍繞太陽運行觀測太陽。

ISRO表示，「太陽神L1」號附有7套科學器材，將不受干擾地持續觀察研究太陽大氣最外層的「日冕」（solar corona）、太陽表面的「光球」（photosphere）以及日冕和光球之間一層薄薄的等離子體「色球」（chromosphere）。太陽的輻射、熱力、粒子和磁場的流動會持續影響地球天氣和太空天氣，太陽風、太陽耀斑等太陽活動，還會對衛星、輸電網等造成影響甚至破壞，透過觀測太陽，科學家將可加深認識和預測這些活動，來防範它們造成的影響，例如預先數日轉移衛星位置。

印度於2014年成為首個送軌道探測器到火星的亞洲國家，也是全球首個第一次就成功的國家，上月又成為首個送探測器着陸月球南極的國家。它還擬於2025年伙拍日本首次送人上月球，及於未來兩年發射軌道探測器去金星。

太空計劃成本相對低廉

印度太空計劃近年穩步發展，而且成本相對低廉。例如印度傳媒稱今個探日項目耗資約37.8億盧比（3.6億港元）。上月着陸月球南極的「月船3」號項目，成本約5.8億港元。專家告訴法新社，因為印度有大量高技能但是工資卻相對低廉的工程師，可以通過複製和改造現有技術來降低成本。

（法新社/BBC）