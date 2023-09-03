路透：美本周新一輪軍援將向烏供貧鈾彈

路透社取得上述有關供烏貧鈾彈文件，並獲兩美國官員證實。報道引述知情人士稱，貧鈾彈可安裝在美製的「艾布拉姆斯」主戰坦克發射；首批該款坦克將於未來數周運抵烏克蘭。有美國官員稱，即將公布的軍援方案價值約2.4億至3.75億美元（約18.7億至29.2億港元）。

可穿透裝甲助毁坦克 殘餘物或致癌

雖然英國今年3月已向烏克蘭提供貧鈾彈，但美國參與可能再掀起爭議。貧鈾是鈾濃縮的副產物，由於密度極高，能用來製造彈藥，可輕易穿透裝甲金屬板，並可在灼熱的灰塵與金屬中自燃。貧鈾具放射性，雖然比天然鈾相對低得多，但貧鈾的微粒可停留長時間。美國在1990年、2003年的波斯灣戰爭，以及北約1999年轟炸南斯拉夫時，都曾大量使用貧鈾彈。

反對使用貧鈾彈的「國際禁止鈾武器聯盟」指出，攝入或吸入貧鈾粉塵會嚴重損害健康，包括癌症。國際原子能機構的研究曾顯示，在環境中消散的貧鈾殘留物，不會對受影響地區的人口造成輻射危害。

（路透社/BBC）

（俄軍侵烏）