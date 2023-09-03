韓谷生育率 首爾年底試引入外傭

盼紓緩婦女育兒重擔 正與菲國研商

許多韓國婦女面對留在家中照顧子女或因養育孩子成本太高壓力大而選擇不生孩子，勞工部稱，願意做家務的年輕婦女也愈來愈少。因此，政府決定引入外傭，首爾市長吳世勳早前在社交平台說：「外傭可以振興我們的社會，尤其可以立即幫助化解職涯中斷的問題。」官員表示，韓國正與潛在外勞來源國之一的菲律賓研商，目標最快12月開始試驗計劃，初步計劃引入100人，屆時將優先向20至40歲的雙職已婚夫婦、單親家庭和育有多名子女的家庭分派外傭，因這些群體對家務協助需求最大。

根據現行法規，只有特定外國人例如配偶是韓國公民或韓裔，才可以在韓國從事家傭工作。當局估計，與僱主同住的全職家傭當前薪酬巿價約每月350萬至450萬韓圜（約2.1萬至2.7萬港元）。

這是韓國政府希望扭轉作為亞洲第四大經濟體出生率急跌的最新措施。韓國去年平均生育率跌至0.78（即每名育齡婦女平均生0.78個孩子），是全球最低之一，首爾的生育率甚至只有0.59。相比之下，經濟合作與發展組織（OECD）國家2020年平均生育率為1.59。

（路透社/CNN）