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內地信徒親睹教宗憂被查 港區主教盼作中梵橋樑

【明報專訊】方濟各訪問中國鄰國蒙古，有專程到烏蘭巴托出席活動的內地天主教徒稱，須編造藉口才能到蒙古一睹教宗風采，也擔心回國後可能會被調查。有天主教權威傳媒報道，中共統戰部下令禁止內地主教前往蒙古參加教宗主持活動。帶領40人赴蒙古的香港教區主教周守仁表示，希望香港教區可以作為中梵之間的橋樑。

一名在蒙古侍奉17年之久的香港神父指，從未夢想過教宗會到訪當地，說：「很多人並不知蒙古在哪裏，甚至未聽說過。」《十字架報》（Crux）引述出席歡迎儀式的香港天主教徒埃米．陳（譯音Amy Chan）稱，方濟各此行或成為北京政府不再這麼抗拒基督宗教的「起步點」，稱如果大陸當局接受教宗訪問蒙古，已代表「展現歡迎他訪華誠意的第一步」。

內地教友戴口罩太陽鏡遮樣

歡迎儀式現場有人展示中國國旗。一名不願透露身分內地男信眾稱，相信有數個內地天主教團體為見教宗來到蒙古，他所屬的便有約百人。他透露，有不少教友被北京當局拒絕離境，而他們自己回國後也可能受查，但他表示，有緣親身見教宗一面仍是值得。儀式現場有不少內地教徒戴口罩和太陽眼鏡，以隱藏樣貌。

方濟各所屬「耶穌會」旗下雜誌《美國》（America）上周四報道，來自港澳的3位主教已抵達蒙古，除了周守仁外，還包括香港榮休樞機主教湯漢和澳門教區主教李斌生。周向記者表示，期望香港教區能成為連接中國內地與教廷的橋樑。他又指亞洲教區的壯大有助東西方互相理解，而年屆86的教宗不辭勞苦和長途跋涉來到蒙古這一天主教徒稀少的國家，顯示教廷正在擴大，「教廷不再只限於羅馬」。

報道又引述梵蒂岡內部消息與知情人士稱，中共統戰部明確下令禁止內地主教參加教宗主持的活動，未有交代原因。梵蒂岡發言人拒絕評論報道，僅稱來自中國的教徒「將會出席」教宗在蒙古所作的彌撒。中方至昨晚未作回應。

（中央社/法新社/路透社/十字架報）

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