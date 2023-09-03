教宗訪蒙古籲停戰毋須怕教會傳福音 被視反俄侵烏 針對中國嚴控宗教

讚蒙宗教自由 批燃煤促打貪

86歲的教宗昨晨先在蒙古首都烏蘭巴托的國家宮，向蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）、官員和當地外國使節發表演說，他祈求天主保守這個「被無數衝突蹂躪的地球」，願「戰爭烏雲被堅定的友愛一掃而空」，國際緊張形勢將通過接觸和對話解決，「讓我們致力建設和平的未來」。方濟各稱，800多年前成吉思汗統一蒙古各部並建立帝國，實現沒有衝突的「蒙古治下的和平」（Pax Mongolica）值得在這刻重提，並讚揚今天的蒙古是追求和平外交政策的民主國家，致力為世界和平扮演重要角色。天主教報章《十字架報》稱，雖然教宗沒點名提及俄羅斯，但「掃除戰爭烏雲」言論顯然是指向莫斯科。

方濟各又盛讚蒙古是「宗教自由的象徵」，稱當年蒙古帝國內不同宗教信仰人士得以互相尊重。不過，他亦批評現代蒙古大規模燃煤等行為，正造成空氣污染等環境破壞，又呼籲蒙古政府致力打擊貪污，稱宗教可作為抵擋貪污威脅的護欄。蒙古官員貪污醜聞去年曾引起民眾上街抗議。

強調天主教會不推動政治議程

昨天下午，方濟各到烏蘭巴托的「聖伯多祿聖保祿主教座堂」向神職人員致辭，強調「政府和世俗機構毋須懼怕教會傳福音」，因為教會不會推動政治議程。路透社指出，這顯然向中國傳達信息。中國共產黨奉行無神論，北京一向嚴格管控所有認可的宗教組織，包括監督傳教及挑選主教。中國與梵蒂岡2018年達成主教任命協議，但中國早前單方面任命上海教區主教沈斌，教廷批評北京違反雙方協議。與梵蒂岡保有外交關係的台灣，其外交部上周五就教宗向中國國家主席習近平和中國民眾發祝願電報聲明表示，全面尊重宗教自由，並支持梵蒂岡持續嘗試與北京對話的努力，期望相關交流「有助改善大陸正變差的宗教自由和人權問題」。

蒙古330萬人口近九成信奉佛教，全國只有約1450名天主教徒。方濟各稱，自己來這裏是作「親善之旅」，展現對當地天主教徒的支持。這是教宗去年9月訪問哈薩克後再度訪問中亞國家，被指深具戰略意義，除展現對蒙古民主的支持外，法新社引述現居亞洲的天主教學者陳立邦（Michel Chambon）稱，這反映教廷關顧中亞，不願將之拋棄給中俄。

（路透社/法新社/十字架報）