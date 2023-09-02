華人捐糧捐款送暖反受害 東瀛慘案750人被殺

約300餘名日本「自警團」成員、警察和軍人在9月2日晚上9時，突然掩至一群逃過大地震華人正聚集的東京大島町（即今日的江東區）八丁目林合吉客棧，宣稱要送華工們回中國，強制他們到客棧外空地集合。隨後日本人喝令：「地震！伏下！」174名華人甫聞言俯伏，便遭日本人用斧劈、刀砍、劍刺、鈎扎亂砍亂刺殺死。大島町是華工宿舍集中地，那兒和南千住、三河島一帶，總約750人在地震災後被殺。

憲兵日記證學生領袖遇害

著名在日留學生代表、爭取改善旅日華工待遇的領袖王希天是死者之一。王希天因在中日兩地領導反對日本不平等條約的「愛國拒約」運動而知名。年僅27歲的他在震災逃出鬼門關後即聯絡公使館、留日學生總會、教會等團體組織震災救濟會，惟到9月9日前往大島町了解自警團殘殺華工事件時被日本憲兵逮捕，日方訛稱後來已將他釋放，但一直下落不明。當年中國政府派官員赴日調查王希天下落，但沒有結果，直到日本《每日新聞》1975年發現一名憲兵日記才證實王希天在被捕3日後遇害。

至於倖存華工，大部分被日方送進集中營後遣返中國。1923年10月8日，一批負傷華工乘船抵達上海，中國社會大眾才知道東瀛慘案。

在日華人團體「關東大地震中國人受難者追悼會」今年6月曾辦關東屠殺華人現場參觀團，希望日本市民認識那段歷史。

（共同社/人民網）

（環球經緯）