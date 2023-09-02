民間悼「關東大屠殺」百年 毋忘黑歷史 世紀震災後涉造謠排外維穩 日拒認加害華人朝鮮人

1923年9月1日，日本關東地區發生黎克特制7.9級大地震，重創東京及其周邊的神奈川、千葉、靜岡、山梨、崎玉和茨城等縣。由於事發時接近中午，正是生火備膳時分，加上風暴帶來強風，令大火持續3日3夜，災情雪上加霜。當時大正天皇多病，經濟不景，而首相加藤友三郎剛於8月底死於大腸癌，新首相山本權兵衛的內閣到9月2日才就職。一場導致約15萬人死亡、逾200萬人無家可歸的天災，對政府構成巨大壓力。新政府涉嫌急於穩定民心，利用僑民製造社會危機感轉移民間對政府不滿情緒。

瘋傳朝鮮人中國人縱火落毒掀民憤

當年日本社會對朝鮮人（按：指當時處日佔時期的朝鮮半島主體民族，非指現今又稱北韓的朝鮮）、華人早存歧視，而朝鮮人自1919年發動了連串爭取獨立的反日本殖民恐襲，更惹起日人不安不滿。在地震發生當晚，官方開始有組織地散播謠言，指涉朝鮮人和中國人趁亂縱火、在水井落毒、丟炸彈和搶掠之類，《東京每日新聞》發行了題為《不服從日本的朝鮮人四處放火》的號外，結果觸發民眾惶恐與憤怒。有日本人記述當日被謠言蒙蔽後遇見朝鮮人在街頭被圍毆，「一想到這些傢伙會丟炸彈或是在水井落毒，怒氣就直衝腦門」。

9月2日，政府頒布戒嚴。內務省警報局長向全國發電文稱：「朝鮮人正在各地放火，這些人且持炸彈、潑石油，須嚴加管制。」東京、神奈川等地在短時間內成立了3689個民間治安組織「自警團」或青年團，他們聯同軍警，要求其他人當面用日語講「15.5日圓」或唱日本國歌《君之代》等，藉發音識別僑民後殺死。在東京，有10名朝鮮人被人用鐵絲網綑起淋油活活燒死。在橫濱，有朝鮮人被民眾用竹槍、刀子亂捅。有華人留學生表明身分仍遭貶稱「支那人」毒打。

機關槍掃射 火車軌淋油燒死

有民眾表示，目睹軍人「以機關槍掃射以十人為一排、雙手被綁的朝鮮人。若有人還有呼吸，就排在火車軌上澆石油燒死」。有「大正民主之父」之稱的政治學者吉野作造記述當時有2613人被殺，朝鮮族《獨立新聞》上海分社社長金承學考究稱多達6066人被殺。日本內閣府中央防災委員會2008年一份報告稱，當時大多數受害者是朝鮮人，也有不少華人。日本法學學者前田朗把這次針對中韓國民的屠殺視為「種族滅絕」。

前日本國立一橋大學史學教授姜德相從60年代搜集關東大地震朝鮮人被殺的文件、高官手記，查訪軍警及市民的證詞，先後發表逾30篇論文，提出「關東大地震後屠殺朝鮮人的罪魁禍首是國家權力，從犯是（日本）民衆」的結論。在日朝鮮人歷史學者金富子引用所得官方史料和新聞報道，發現由於資訊不流通，「政府官方信息及報紙對謠言的傳播和可信度，起了決定作用」。政府亦蓄意隱瞞幕後煽動或軍隊、警察參與屠殺。國家公安委員長谷公一今年5月23日表示，找不到有關軍隊、警察涉及屠殺的紀錄，故「不打算進一步調查」。日本一橋大學名譽教授田中宏表示，「無法理解日本政府不面對受害者的態度」。

日韓藝術家辦展覽追悼死難者

日朝協會東京都聯合會等從1974年起每年舉辦追悼關東大地震被屠殺者儀式，但東京都知事小池百合子從2017年無再為該活動發悼詞。今年時值大屠殺100周年，有大學生在8月21日遊行要求日本政府調查和道歉。在橫濱，37名日韓藝術家以繪畫、攝影、立體作品等舉行了「關東大地震、100年後的慟哭悲嘆展」，追悼被屠殺的朝鮮和中國人。

（朝鮮日報/東亞日報/共同社/人民網）

（環球經緯）