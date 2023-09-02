民間悼「關東大屠殺」百年 毋忘黑歷史 世紀震災後涉造謠排外維穩 日拒認加害華人朝鮮人

【明報專訊】昨日（9月1日）是21世紀最大天災之一的日本關東大地震100周年，震後政府涉為維穩蓄意製造加害中國和朝鮮半島族群謠言轉移國民視線，造成可能達6000人死於非命的排外事件，有日學者甚至形容這場「關東大屠殺」是種族滅絕。然而，一如對於南京大屠殺，日官方一直拒認責或道歉。惟學者和藝術家近年不斷發掘史料，舉辦展覽等講述史實，堅持讓這段黑暗歷史不被遺忘。
1923年9月1日，日本關東地區發生黎克特制7.9級大地震，重創東京及其周邊的神奈川、千葉、靜岡、山梨、崎玉和茨城等縣。由於事發時接近中午，正是生火備膳時分，加上風暴帶來強風，令大火持續3日3夜，災情雪上加霜。當時大正天皇多病，經濟不景，而首相加藤友三郎剛於8月底死於大腸癌，新首相山本權兵衛的內閣到9月2日才就職。一場導致約15萬人死亡、逾200萬人無家可歸的天災，對政府構成巨大壓力。新政府涉嫌急於穩定民心，利用僑民製造社會危機感轉移民間對政府不滿情緒。
瘋傳朝鮮人中國人縱火落毒掀民憤
當年日本社會對朝鮮人（按：指當時處日佔時期的朝鮮半島主體民族，非指現今又稱北韓的朝鮮）、華人早存歧視，而朝鮮人自1919年發動了連串爭取獨立的反日本殖民恐襲，更惹起日人不安不滿。在地震發生當晚，官方開始有組織地散播謠言，指涉朝鮮人和中國人趁亂縱火、在水井落毒、丟炸彈和搶掠之類，《東京每日新聞》發行了題為《不服從日本的朝鮮人四處放火》的號外，結果觸發民眾惶恐與憤怒。有日本人記述當日被謠言蒙蔽後遇見朝鮮人在街頭被圍毆，「一想到這些傢伙會丟炸彈或是在水井落毒，怒氣就直衝腦門」。
9月2日，政府頒布戒嚴。內務省警報局長向全國發電文稱：「朝鮮人正在各地放火，這些人且持炸彈、潑石油，須嚴加管制。」東京、神奈川等地在短時間內成立了3689個民間治安組織「自警團」或青年團，他們聯同軍警，要求其他人當面用日語講「15.5日圓」或唱日本國歌《君之代》等，藉發音識別僑民後殺死。在東京，有10名朝鮮人被人用鐵絲網綑起淋油活活燒死。在橫濱，有朝鮮人被民眾用竹槍、刀子亂捅。有華人留學生表明身分仍遭貶稱「支那人」毒打。
機關槍掃射 火車軌淋油燒死
有民眾表示，目睹軍人「以機關槍掃射以十人為一排、雙手被綁的朝鮮人。若有人還有呼吸，就排在火車軌上澆石油燒死」。有「大正民主之父」之稱的政治學者吉野作造記述當時有2613人被殺，朝鮮族《獨立新聞》上海分社社長金承學考究稱多達6066人被殺。日本內閣府中央防災委員會2008年一份報告稱，當時大多數受害者是朝鮮人，也有不少華人。日本法學學者前田朗把這次針對中韓國民的屠殺視為「種族滅絕」。
前日本國立一橋大學史學教授姜德相從60年代搜集關東大地震朝鮮人被殺的文件、高官手記，查訪軍警及市民的證詞，先後發表逾30篇論文，提出「關東大地震後屠殺朝鮮人的罪魁禍首是國家權力，從犯是（日本）民衆」的結論。在日朝鮮人歷史學者金富子引用所得官方史料和新聞報道，發現由於資訊不流通，「政府官方信息及報紙對謠言的傳播和可信度，起了決定作用」。政府亦蓄意隱瞞幕後煽動或軍隊、警察參與屠殺。國家公安委員長谷公一今年5月23日表示，找不到有關軍隊、警察涉及屠殺的紀錄，故「不打算進一步調查」。日本一橋大學名譽教授田中宏表示，「無法理解日本政府不面對受害者的態度」。
日韓藝術家辦展覽追悼死難者
日朝協會東京都聯合會等從1974年起每年舉辦追悼關東大地震被屠殺者儀式，但東京都知事小池百合子從2017年無再為該活動發悼詞。今年時值大屠殺100周年，有大學生在8月21日遊行要求日本政府調查和道歉。在橫濱，37名日韓藝術家以繪畫、攝影、立體作品等舉行了「關東大地震、100年後的慟哭悲嘆展」，追悼被屠殺的朝鮮和中國人。