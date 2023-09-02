星選總統 前副總理七成票大勝

新加坡採取強制投票制度，投票在晚上8時結束。這次熱門候選人尚達曼得票達70.4%，遠遠拋離另外兩名候選人新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松和職總英康保險合作社（NTUC Income）前總裁陳欽亮。由於總統須由無黨派人士擔任，因此尚達曼在退出PAP後才參選，但外界認為他獲人民行動黨政府支持，競選期間亦被質疑其獨立性。

交通部長涉貪 國會議長涉外遇醜聞不斷

PAP在2020年大選雖保持國會三分之二大多數地位，但得票為歷來第2差，今年7月又發生交通部長易華仁涉貪受查，及國會議長陳川仁與同屬PAP的國會議員鍾麗慧婚外情醜聞。新加坡智庫及諮詢公司Solaris Strategies Singapore政治分析員穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）指總統選舉愈來愈被視為一次大選：「民眾對政府的態度搖擺不定，預計抗議投票將會增加。」

新加坡自1993年推行總統民選制度，但至今僅2度透過投票選出總統，對上一次已是2011年，其餘3屆都由唯一合格候選人自動當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）。該國總統一職雖屬虛位元首，但亦負責監督國家財政儲備，對部分規定有否決權，及可批准反貪調查。

（法新社/海峽時報/中央社）