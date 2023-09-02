日高官稱福島排「污染水」 兩度道歉 有別官方「處理水」定性 岸田促撤回

日方一直否認福島排放的是核污水，而是經「多核素去除儀器」（ALPS）移除絕大部分氚以外放射性物質的「處理水」，並多次以外交方式抗議中方使用「核污染水」一詞。不過，野村哲郎前天下午在日本首相官邸向記者講解內閣官員就支援受福島排放影響的漁業人士的討論時稱：「已就（核）污染水……的評價等交換了資訊。」事後岸田表示「遺憾」，強調已指示野村全面道歉並撤回發言。

對用錯字眼「無記憶」 否認將辭職

野村其後傍晚按指示在農林水產省見記者，稱自己錯把「處理水」說作「污染水」，希望撤回發言，並對讓福島縣民眾感到不舒服致歉，同時否認會辭職，強調將反省並保持警覺，盡力實施貼近水產業者訴求的支援對策。他又聲稱：「在一般對話下不會用『污染水』一詞，完全不記得為何此前會說出這樣的話。」野村周五早上再就事件道歉，稱「昨日（周四）至今都在深切反省」。

日本內閣官房長官松野博一昨晨為野村辯護，對他「用錯表述詞語」表示「遺憾」，稱已收到對方報告，而首相岸田指示野村「適切應對」，否認野村將會辭職。

然而，野村失言引來在野黨猛烈譴責。立憲民主黨代表泉健太批評野村「怠慢應對」外界關注福島排水，認為他不具備當農林水產相的資格。國民民主黨代表玉木雄一郎前天強調，從主管水產等食品流通的農水相口中說出「污染水」是極端輕率，「無法容忍」。《朝日新聞》昨日報道，國會參眾兩院計劃下周五（8日）閉門審議福島排水相關事宜，料到時將會追究野村失言的責任。

東電公布海水採樣首驗出氚超下限值

另外，福島第一核電站營運商東京電力昨公布，周四在排水隧道口以北約200米採集的海水樣本，驗出每公升含10貝可放射性氚，是8月24日開始排放核污水以來，首次超出檢測下限值（每公升8貝可），同日其他9個採樣點的海水所含氚則繼續低於檢測下限值。水產廳昨公布，周四清晨在隧道排水口周邊4至5公里採集的兩個扁口魚肉樣本，氚含量含均低於檢測下限值，結果為「未驗出」。

（綜合報道）