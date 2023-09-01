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落實「安保三文件」 日下年度國防預算增13%史上新高

【明報專訊】日本進一步落實去年底「安保三文件」定下的方向。防衛省昨（8月31日）向財務省提交2024至2025財政年度逾7.7萬億日圓（約4200億港元）開支預算，較今個財政年度增加13%，若獲批將是日本歷來最高金額的防衛預算，主要用於加強自衛隊的反導彈和後勤能力，為應對朝鮮和中國軍事挑戰。

200億建兩戰艦 300億加強後勤

2024至2025財政年度是日本政府提出徹底加強防衛力的《防衛力整備計劃》的第二個財年，防衛省共申請7.7385萬億日圓撥款，創史上新高，當中約3800億日圓（約204億港元）用於建造兩艘搭載「神盾」導彈防禦系統的新型戰艦、750億日圓（約40.3億港元）用於8月中與美國協議共同開發應對高超音速武器的新型攔截導彈、320億日圓（約17.2億港元）用於為建構反擊能力而研發的國產「精準制導導彈」。日本傳媒報道，計劃建造的兩艘各長約190米的新戰艦，分別在2027年和2028年度服役。

防衛預算中有約5900億日圓（約317億港元）用於加強運送武器和軍需到南西諸島（九州島以南至台灣本島以北的一系列島嶼），為此將在廣島縣吳市設立海陸空3支自衛隊共同組成的「海上輸送群」，該部隊將配備3艘登陸「機動艇」。預算案也就日本與英國、意大利共同開發次世代戰機，申請637億日圓（約34.2億港元）費用，並計劃將於下財年在東京市谷設立自衛隊「聯合司令部」，統一指揮海陸空三支自衛隊，規模約240人。

（時事通信社/路透社/華爾街日報）

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