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視察豐洲市場 店東稱港交易額挫九成 岸田擬「五支柱」加碼救日漁業

【明報專訊】福島第一核電站開始排放核污水後一星期，日本首相岸田文雄昨（8月31日）早視察東京豐洲市場，視察受中國內地和香港禁止進口政策影響的漁業人士。有檔口東主表示跟香港的交易額在排核水後大跌九成。岸田其後表示將為緊急支援漁業界制訂新措施，已要求內閣官員下周內提交建議。

岸田視察豐洲市場時稱：「有意見希望（政府能）為改變出口目的地等擴大銷路（方法）提供支援，並致力與中國進行政府磋商。」他表示亦有人促請政府主導放寬對歐盟出口標準的談判。岸田到訪向中國內地和香港出口扇貝及吞拿魚的批發商店，向經營者等了解現狀，視察期間亦品嘗了福島產的章魚。他強調，必須以守護日本水產業的堅定決心，應對外國限制進口等措施。

相關閣員下周提詳細建議

日本農林水產省統計顯示，去年日本對中國內地和香港食品出口額佔第一和第二位，分別為2782億日圓（約149.6億港元）和2086億日圓（約112.2億港元），其中對中國內地出口水產達871億日圓（約46.8億港元），對香港出口水產755億日圓（約40.6億港元）。

日本企業情報數據公司「帝國Databank」上周五發布調查數據指，至本月有727間日本食品公司向中國（包括港澳）出口食品，其中1.8%屬「水產相關行業」。另有55.9%出口食品至中國的主要日本企業，其超過50%貨品都是運往中國。出口水產至香港的日本公司有56間，而這些公司針對香港的銷售額佔比也高。

岸田視察豐洲市場後於首相官邸向記者表示，將參考所聆聽得的意見，總結出貼近水產業人士需求的支援和應對方案。他之後宣布將要求相關內閣官員下周內提交方案詳細建議，並預告方案將由「五大支柱」所構成：（1）擴大國內消費和確保生產可持續的對策；（2）國內外就（福島排放和食品安全）負面評價的應對；（3）改變出口目的地的對策；（4）加強國內加工體制的對策；（5）迅速但小心作賠償。共同社報道，新措施擬包括擴大水產品加工設施和冷凍庫等保管設施，擴大新銷路並刺激國內需求，以及考慮為銷售額下降的漁業者提供資金周轉支援。

請二階俊博訪華 藉人脈緩和關係

共同社昨引述消息報道，岸田周三請求執政自民黨前幹事長二階俊博在條件許可下訪問中國，協助福島排水後陷入谷底的中日關係重回正軌。二階在中國擁有廣大人脈，岸田向其表示：「能與中國說上話的只有你。」

（綜合報道）

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