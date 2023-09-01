星今總統選舉 財政儲備理念成焦點

李顯龍：未來危機難料 勿當儲備夠

過去一年多，新加坡國內對儲備運用有不少討論，在野工人黨去年2月建議將國家儲備淨投資回報貢獻（NIRC）用於政府開支的比率增至60%，作為提高商品和服務稅代替方案之一。在NIRC框架下，政府可使用最多50%來自新加坡政府投資公司 （GIC）、新加坡金管局和淡馬錫控股的淨投資回報 （NIR），及最多50%來自積累儲備金的淨投資收入 （NII）。NIRC為政府主要收入來源之一，佔每年收入約兩成，政府一年開支亦有兩成資金來自NIRC。

李顯龍及內定總理繼任人黃循財在CNA專訪分別為政府開支及儲蓄解畫。黃循財否認政府是過度儲蓄，指投資回報存入國家儲備長遠上是國庫增長關鍵。李顯龍則認為國民對儲備最大的誤會是他們以為有這樣的儲備就足夠，強調所謂「多少才算足夠」的概念並不存在，又指未來像股市升跌及戰爭爆發機會等難以預測，稱儲備就如未雨綢繆。新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎向本報稱，星洲政府維持財政保守主義，保留大量儲備，旨在為流行病、大國緊張局勢加劇或重大金融危機等未來未知事件作準備。他認為李顯龍和黃循財等在總統選舉前不足1個月談及國家儲備問題，可能考慮到領導層換屆、緩和民眾對國家援助和資源再分配的期望，以及為前黨友尚達曼「助選」。

在本周一的候選人辯論上，被問及動用儲備前會考慮哪些因素時，尚達曼指作為總統須能夠了解危機性質，及是否明智使用及公平分配。莊嘉穎認為以尚達曼的背景看，不大可能偏離執政人民政動黨主流路線，而即使總統權力有限，其結果仍反映民眾對現屆政府迄今表現的看法。尚達曼在自身選區歷來獲得約七成選票，行動黨在上次大選得票約六成，公眾關注尚達曼得票能否超越這數字。

明報記者 曾永昌