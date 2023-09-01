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偕沙特入AI戰團 阿聯酋推阿拉伯語語言模型

【明報專訊】人工智能的競賽不限於歐美及亞洲多國，部分中東國家亦積極發展自身的AI工具，在沙特阿拉伯與阿聯酋在搶購Nvidia高階晶片引發外界關注之際，阿聯酋周三（8月30日）更發表號稱全球最高質素的阿拉伯語AI程式，表明要在海灣地區推動使用生成式人工智能（generative AI）。

該款大型語言模型（LLM）名為Jais，為一種建基於大量阿拉伯語及英語數據的開源雙語模型，由阿聯酋王室成員兼國安顧問塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan）領導的AI公司G42、穆罕默德·本·扎耶德人工智能大學（MBZUAI）及加州AI公司Cerebras合作研發。

團隊花21天時間訓練AI，推出前亦經測試清除「有害」、「敏感」及不代表開發團隊價值觀的不當生成內容。

Jais並非阿聯酋的首個大型語言模型，國營技術創新研究所今年推出另一大型語言模型Falcon。Jais的開發者聲稱若以阿拉伯語準確度為基準，Jais表現較Falcon及其他大型語言模型好。與大多數以美國為中心的大型語言模型比較，Jais能更準確了解阿拉伯地區文化和背景。

G42旗下的AI應用研究單位Inception行政總裁傑克遜（Andrew Jackson）稱，阿聯酋一直是AI領域的先驅，又指大多數大型語言模型都以英語為主，而阿拉伯語是世上最多人使用的語言之一，認為阿拉伯語社群應擁有自家的大型語言模型。

（金融時報）

相關字詞﹕人工智能（AI） 阿拉伯語 生成式人工智能（Generative AI） 阿聯酋 沙特阿拉伯

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