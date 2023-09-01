美擴AI晶片出口管制 防中東轉售中國 Nvidia與AMD指定高階產品受影響 美商務部：未曾禁售中東

Nvidia在日期標註為8月28日的監管文件中表示：「在2024財政年度第二季，美國政府通知我們，銷往某些客戶及其他地區（包括中東一些國家）的A100和H100產品中，需要額外許可證要求。」文件提到，新限制不會為公司財務帶來「即時實質影響」，但未提實施限制的理由，亦未說明哪些中東國家受影響。

消息人士告訴路透社，Nvidia的競爭對手AMD也收到類似限制的通知書。

受影響的H100和A100晶片對訓練ChatGPT之類的聊天機械人起關鍵作用，美國去年8月已禁止該兩款晶片售給中國和俄羅斯。去年10月拜登政府更發布對華晶片禁令，全世界企業所生產的AI與超級運算晶片，只要製造過程中用到美國技術、軟件與設備，在銷售中國前都必須取得美國許可，又限制售予中國晶片的最大處理速度及傳輸數據速度。為此，Nvidia開發性能較低的替代產品H800和A800晶片在中國銷售。Nvidia表示，A800或H800不受最新出口管制影響。

英國《每日電訊報》報道，拜登政府因日益擔憂中國獲得關鍵AI資源，而阻止Nvidia最強的晶片銷往中東。報道指出，沙特阿拉伯和阿聯酋都已與中國討論加深AI聯繫，並訂購了數千枚Nvidia晶片。

沙特與華承諾AI合作 搶購高階晶片

近年沙特和阿聯酋都在大力發展AI，成為Nvidia高階晶片的大客。另外，沙特和阿聯酋一直在與中國討論深化合作。沙特甚至與中國建立戰略伙伴關係，承諾在AI項目上合作。

《每日電訊報》報道，沙特研究機構阿卜杜拉國王科技大學（Kaust）有大量中國研究人員。《金融時報》早前報道，該大學購買了至少3000枚單價4萬美元的Nvidia H100晶片。《每日電訊報》報道也指出，美國政府先前已經將阿聯酋標記為俄羅斯規避制裁的潛在「中轉站」。

美憂華公司國外訓練AI軟件

一名資深美國貿易律師向《每日電訊報》表示，針對Nvidia和AMD晶片的出口限制，可能由美國商務部轄下工業和安全局以「發出通知書」方式發出，迫使美國公司在國家安全前提下對某些國家或客戶出口產品前要先申請許可。該律師說：「有人擔心這些產品可能會從中東客戶那裏轉移到中國。」他指中國國內頂級AI晶片短缺，故中國公司可能正在尋求在海外電腦系統設計AI系統。

「他們（美國）不僅對向中國出口晶片感到擔憂，而且還擔心中國公司在中國以外的地方訓練他們的AI軟件，然後將其帶回中國。」

（路透社/每日電訊報/金融時報）