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澳10月公投修憲 承認原住民地位

【明報專訊】澳洲總理阿爾巴內塞昨（30日）宣布，將於10月14日舉行歷史性的原住民權利公投，決定是否修改憲法設立「原住民之聲」委員會，讓原住民就一些與他們有關的議題向國會和政府建言。阿爾巴內塞形容這是「千載難逢的機會，把國家團結起來」。

設委員會建言 支持未過半

這項公投將奠定澳洲與原住民的未來關係，選民會就「是否同意修憲，通過成立原住民和托雷斯海峽島民之聲（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）以承認澳洲原住民」這一問題投票。若通過，澳洲原住民將首次獲憲法承認，並為其設立永久機構，就影響他們的法律向國會提供意見。阿爾巴內塞昨宣布公投日期時，呼籲民眾投贊成票，稱「原住民之聲」將是由澳洲原住民組成的委員會，向政府提供意見，好讓「我們為澳洲原住民爭取更好的結果」。「原住民之聲」的組成、職能和權力將由國會商討決定。

澳洲原住民約有80多萬，佔全國近2600萬人口的3.2%，儘管他們及其祖先已在這片土地住了逾6.5萬年，但澳洲是唯一從未與原住民簽署任何條約的英聯邦國家。目前原住民在大多數社會經濟指標都低於全國平均水平。支持通過公投者認為，成立「原住民之聲」有助修補與原住民社群的緊張關係，是邁向和解的重要一步；反對者認為，公投會使澳洲陷入種族分裂危機，擔心公投未過可能損害種族間的關係及澳洲的聲譽。多項最新民調顯示，支持該項公投者不足五成。

在澳洲，修憲必須舉行公投，但通過公投門檻高。澳洲公投採「雙重多數制」，除了要全國贊成票過半，全國6省也要至少有4個贊成票過半才能通過。澳洲過去19次公投共44項修憲提案中，僅8項成功過關，對上一次公投獲通過已是1977年。

（法新社/路透社/BBC）

相關字詞﹕修憲 原住民 公投 澳洲

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