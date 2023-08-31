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岸田食福島刺身釋疑 高官共膳籲買日海產 稱「安全美味」

【明報專訊】日本首相岸田文雄昨（30日）大啖在福島核電站排放核污水後在該區捕獲的海鮮製刺身，宣稱「安全美味」，對外展現對當地水產安全的信心。岸田定於今天訪問東京豐洲魚市場，與漁業人士交換意見，品嘗更多福島海鮮。

岸田昨在首相官邸午膳，所吃的比目魚、鱸魚和章魚刺身都是周二（29日）從福島縣外海捕獲。其餘食材包括大米、蔬菜、水果和豬肉，亦均產自福島。其社交平台X（前稱Twitter）官方帳號昨上載他吃福島魚生短片。片段配着歡快音樂，顯示他嚼着比目魚刺身說「很好吃」，呼籲大家支持安全美味的日本海鮮。與之共膳的還有財務相鈴木俊一、經濟產業相西村康稔、兒童政策擔當相小倉將信。

日本《每日新聞》報道，西村表示岸田不僅全部吃完，且吃得津津有味。他說：「首相親上火線，明確因應外界謠傳，並展現出強而有力的態度」。共同社報道，西村用膳後告訴傳媒，這次高官共餐旨在向國內外展示，從青森、岩手、宮城三縣的「三陸沖」地區及茨城至福島之間「常磐沖」地區所捕的海鮮，即統稱「三陸常磐物」，皆經科學證明安全。

日本東京電力上周四（24日）開始將福島第一核電站的核污水排放入海，中國隨即宣布全面禁止日本水產品進口。日本漁業普遍擔心排核水會損害日本海產的國內外聲譽和銷量。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周二重申，IAEA評估經處理後釋放的核污水是安全的。

尹錫悅食韓海鮮一周 盼安撫國民

韓國政府因不反對日本排放福島核污水，總統尹錫悅也面臨政治壓力。總統府本周起在午餐菜單每日提供韓國海鮮，為期一周，盼平息國民對福島核污水對韓國周邊海域影響的憂慮。國務總理韓悳洙昨日更稱，將考慮將「污染水」用詞修訂為「經ALPS處理後的污染水」或「經科學處理的污染水」，以顯示「直排污水、無異核彈」的說法不正確。

（中央社/共同社/法新社/韓聯社）

相關字詞﹕岸田文雄 福島核污水排放

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