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普里戈任閉門下葬 普京無出席

【明報專訊】俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任證實上周三（23日）墜機身亡後，葬禮周二（29日）在其家鄉聖彼得堡郊區的私人墓園舉行。雖然他生前曾被視為總統普京的親信，不過克里姆林宮事前已表示普京不會出席葬禮。

普里戈任上周三乘搭的飛機在莫斯科以北的特維爾州墜毁，機上10人全部罹難，有分析認為或是普京下令報復瓦格納6月發動兵變。普里戈任的傳訊團隊在Telegram表示，葬禮在波羅霍夫斯科耶墓園（Porokhovskoye cemetery）閉門舉行，有意悼念的人可到現場。獨立新聞網站Agentstvo引述墓園職員報道，葬禮歷時40分鐘，約20至30名親友出席。

克宮拒國際調查 稱查人為可能性

《紐約時報》稱，事前有關普里戈任下葬地點在多個傳媒及Telegram頻道流傳，其中包括當局在聖彼得堡多個墓園加強保安及設置路障的屬實報道，但也有關於靈車和送葬隊伍等的假消息。《紐時》指出，葬禮的消息混亂及墓園保安森嚴，可確保預期出席的大批支持者無法參加普里戈任的葬禮。

此外，克宮發言人佩斯科夫周三表示，普里戈任的空難事件由俄羅斯調查，不存在國際調查的問題，他又稱調查方向包括有人故意造成墜機的可能，這是克宮首次表明普里戈任可能被暗殺。

（衛報/紐約時報/法新社/路透社）

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