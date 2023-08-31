加蓬軍事政變 軟禁連任總統

大選斷網推宵禁 反對派指舞弊

加蓬全國選舉委員會表示，邦戈在上周六大選中得票64.27%，擊敗得票30.77%的主要對手奧薩（Albert Ondo Ossa），贏得第三個任期。奧薩指控邦戈陣營舞弊，邦戈否認。路透社報道，今次大選欠缺國際觀察員，部分外媒被禁制，當局又切斷互聯網服務和實施宵禁，令外界質疑選舉過程透明度。邦戈家族在加蓬掌權長達56年，其中邦戈在位14年。

消息公布後不久，十多名加蓬官兵在電視台露面表示，他們獲得所有安全和防衛部隊支持，宣布已經奪權，「我們以加蓬人民的名義，決定透過終結現政權來守衛和平」。他們表示，已取消選舉結果，所有政府機關、國會、憲法法院和選舉機構均已解散，另外又封鎖邊境，直至另行通知。路透社和法新社記者表示，首都利伯維爾傳出多下槍聲，數百人周三在利伯維爾上街慶祝。國營電視台反覆播放加蓬總統衛隊負責人奧利吉（Brice Oligui Nguema）被數百名士兵抬高的片段，士兵喊着「奧利吉總統」。

若今次政變成功，將是中非和西非自2020年來第8次民選政府被推翻，最近一次上月在尼日爾發生。

法譴責政變 俄稱憂慮

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利昨表示，加蓬政變令區內進一步不穩定，歐盟國家的防長將會開會討論加蓬局勢。加蓬前宗主國法國昨譴責政變。尋求與非洲建立外交和貿易關係的俄羅斯，外交部發言人昨表示對加蓬情况感到擔憂。中國外交部發言人汪文斌昨稱，中方密切關注加蓬形勢發展，呼籲加蓬相關方通過對話和平解決分歧，盡快恢復正常秩序。

（路透社/法新社）