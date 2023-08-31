AUKUS非核合作 英國會倡納日韓 指政府內部不一致礙達目標 促入QUAD協調印太戰略

英國執政保守黨主導的國會外交事務委員會發表87頁報告，綜合檢討政府「向印太傾斜」（tilt towards Indo-Pacific）政策。報告呼籲政府向澳洲、美國建議，邀請日本和韓國加入AUKUS技術防禦合作協議，而英國也應爭取加入QUAD。中國政府屢斥此兩大聯盟反華「重拾冷戰思維」，東南亞國家對這兩個組織的擴張，也會感到緊張。

英國2021年3月首次詳細闡述「向印太傾斜」戰略，作為該國數十年來安全、國防、外交政策最大變革的一環。那既是為了脫歐後重新定位為「全球化英國」（Global Britain），也被視為對中國的地緣政治地位日益重要的回應。轉變內容包括加強與中國對立國家的聯繫，例如印度、日本，以及東盟成員國，促進與它們在國防、太空科技、尖端技術等方面的友好關係。

籲聚焦研網絡AI海底科技

報告認為，英國2021年9月跟美澳宣布建立的AUKUS倘新增日韓，可集中於網絡、人工智能、量子、包括潛艇探測的海底科技等活動，但不涉及AUKUS今年3月落實向澳洲提供核動力潛艇的項目。報告表示，AUKUS不僅關乎澳洲擁有核動力潛艇隊伍，「網絡與先進科技共享、聯合開發箇中部件同樣重要，甚至更為重要」，而延攬日本、韓國加盟，可加強這方面的合作。

稱QUAD關係佳 今時機合適

報告又指出，「鑑於我方與QUAD各成員國之間的雙邊防衛關係深厚，以及英國與QUAD的目標相關，英國應尋求加入QUAD」。委員會表示聽到不少有關英國該否申請加入QUAD的不同意見，有些強烈贊成英國成為成員，有的認為時機過早，有的甚至完全反對。不過，該委員會議員認為當下是英國申請加入QUAD的「合適時機」，有利與之合作研究覆蓋整個印太海域的協調戰略。

另外，報告指出英國政府內部對「向印太傾斜」戰略的不一致，是實現目標的一大障礙。它說，「由於未能解釋政策、未能做好跨政府的資源分配，白廳對於向印太區域傾斜似顯困惑」，而就政策提出更加明確細節和具體步驟，有助實現目標。

下議院外交事務委員會主席凱恩斯（Alicia Kearns）表示，政府推出政策逾兩年，但「仍有許多東西無講到」。她說：「鞏固英國在印太地區的外交、防衛、經濟聯繫是要緊的，假如西方留下空間，中國就會熱切填補上。」

（法新社/衛報）