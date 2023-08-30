澳婦8厘米蛇蛔蟲入腦 人類首例

【明報專訊】澳洲研究人員在今年9月號的醫學期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）發表報告，指該國一名中年女子近一年半持續腹痛、腹瀉兼發燒流夜汗等，卻一直探不出病因，獲安排接受腦部開刀手術時，才發現原來有一條8厘米長活生生的蛇蛔蟲潛藏在她腦內，成為人類首例。初步相信是婦人摘吃野菜誤食蛔蟲卵所致。
腹痛發燒年半 疑因誤食野菜
醫療研究報告陳述，這名新南威爾士省64歲婦人於2021年初開始，由持續腹痛、腹瀉，變為乾咳、發燒、盜汗等，久治不癒，之後更衍生健忘、抑鬱迹象。她2022年轉往堪培拉醫院求診，經接受磁力共振掃描（MRI）發現大腦右額葉有「繩狀結構」。醫生起初以為是腫瘤，決定動手術，到醫生準備切除「腫瘤」時，才發現異物原來是一條活生生的8厘米蛔蟲。通過DNA鑑定，確認蛔蟲學名Ophidascaris robertsi，常見寄生於袋鼠和地氈蟒。
在澳洲國立大學醫學院和堪培拉醫院任職的研究報告合撰人森納那亞克（Sanjaya Senanayake）說：「這是有紀錄以來首宗人類感染蛇蛔蟲個案。這也是我們迄今所知，涉及人類等任何一種哺乳動物腦部的首例。」
研究人員推斷是患者在寓所附近湖區採摘進食的野菜沾上附有寄生蟲卵的蛇糞，令患者成為「意外宿主」。寄生蟲還感染了她的肺、肝等器官，才引致上述病徵。患者目前恢復良好，但仍受定期觀察。